Вже 5 років війни актуальним є переозброєння армії України (огляд преси)

В Україні існують проблеми з імпортом зброї, які вбивають український ОПК. Дописувач газети «День» військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що вже п’ять років війни вкрай актуальним питанням є переозброєння сил оборони країни, перш за все – ЗСУ. Впродовж кривавої п’ятирічки питання переозброєння вирішувалися в «ручному режимі», за відсутності системи, відповідального органу всередині виконавчої влади. Лише на початку 2019 року на порядку денному виникло питання наділення повноваженнями і відповідальністю профільного департаменту Мінекономрозвитку, реалістичного нагляду за способами переозброєння. Все це породжує вже навіть не схеми, а цілу систему маніпуляцій для ухвалення рішень, вигідних конкретним групам людей, але не завжди спрямованих на розвиток оборонного потенціалу країни. Одним із негативних чинників, які сприяють розвитку такої безсторонньої тенденції, є, на думку промисловців і експертів, відсутність чіткого планування з боку Генштабу ЗСУ. Сьогодні невідомо не лише, до якого періоду ЗСУ планують використовувати, наприклад, бойові літаки радянського виробництва, але й скільки планується закупити протягом найближчих п’яти років, скажімо, безпілотних авіаційних комплексів або модернізованих вертольотів. У країні ніхто не може точно сказати, які озброєння і військову техніку необхідно розробляти самостійно, які – спільно з іноземними компаніями, а які просто купувати. Ці питання вирішуються виключно в рамках протиборства різних лобістських груп (практично без участі військових) і фактично знімають з Генштабу ЗСУ завдання планування розвитку збройового потенціалу армії. Дописувач вважає ринок оборонної продукції України непристойно малим – якщо примірятися до світових стандартів переозброєння і брати до уваги реальну війну. Також експерт переконаний, що в державі створені преференції для імпортерів зброї, тоді як українські підприємства ОПК (як приватні, так і державні) буквально «б’ються» за замовлення. Якщо так піде й далі, Україна може залишитися без оборонної промисловості, попереджає військовий експерт. І Київ може опинитись в повній залежності від імпортерів, які не рідко дослухаються до позиції Москви...

Що ближче до виборів, то гнітючіший настрій опановує виборців, стверджує дописувач тижневика «Країна» політолог Валентин Бушанський. Він вважає, що лідери перегонів збилися на монологи і принципово ігнорують критику на свою адресу. Ні діалогу, ні дебатів, ані конкуренції програм. Кожен із політиків на «своїй хвилі»: говорить про себе зі своїми адептами і навіть не намагається влізти на чуже електоральне поле. Експерт вважає, що досі жодні з президентських виборів не зумовили зміни політичної системи, не стали ротацією політичних еліт і не спричинили корекції політичного курсу. Всі без винятку вони вели до консервації, а часом навіть до поглиблення тіньових сторін суспільно-політичної системи. Першим президентом став представник партноменклатури. На зміну йому прийшов посланець «червоних директорів», і процес формування олігархату зі стихійного став послідовним і цілезумовленим. Своє цілковите оформлення олігархічна система мала знайти в особі Віктора Януковича. Але на перешкоді стала Помаранчева революція. Щодо Віктора Ющенка та Петра Порошенка, то вони розчинилися в системі, вважає політолог.

Газета «Україна молода» констатує, що вперше в історії незалежної України офіційно затвердили документ, який передбачає комплексний підхід до змін у медичній освіті – Стратегію розвитку медичної освіти. Це дасть змогу в найближчі десять років втілити фундаментальні зміни і повністю змінити підхід до відбору, навчання та професійного становлення українських медиків. Відтепер у медиків є покрокова інструкція на десять років, яка, зазначають у МОЗ, надасть можливість здійснити докорінні, а не номінальні перетворення в медичній освіті. Головною метою стратегії в міністерстві називають підвищення конкурентоспроможності вищої медичної освіти і внаслідок цього –підвищення якості надання медичних послуг. Докладніше про основні зміни, які очікуються від впровадження стратегії, йдеться в статті «Iнструкція для докорінних змін».

А в публікації «Розблокувати шанси на життя» «Україна молода» розповідає про перезапуск системи трансплантації в країні. Медики ставлять перед собою амбітні плани: до 2020 року запустити донорство після смерті, а ще через три роки збільшити кількість трансплантацій в Україні щонайменше удвічі.