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05 Березень 2019, Київ 16:12
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 березня (карта)
05 Березень 2019, 15:21
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
5
березня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 березня (карта)
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