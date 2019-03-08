Манафорт отримав вирок за несплату податків, а не за змову з Росією (подробиці з суду)

Федеральний суд США засудив Пола Манафорта, колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа, до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Однак, суд зарахував до цього терміну 9 місяців, які Манафорт уже провів за ґратами.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців влітку 2016-го року. Він також тривалий час виступав радником Партії Регіонів – партії президента-втікача Віктора Януковича, засудженого українським судом за державну зраду, посібництво у зміні меж території та державного кордону України та у веденні агресивної війни

Як повідомляє присутня у залі суду кореспондент Голосу Америки Тетяна Ворожко, адвокат Манафорта Ричард Вестлінг у своєму заключному виступі доводив, що звинувачення, в яких присяжні визнали винним колишнього радника Януковича, зводяться по суті до ухиляння від податків.

Терміни покарання за подібні злочини, казав Вестлінг, навіть у набагато більших обсягах. аніж у випадку Манафорта, становлять, як правило, термін до 18-24 місяців.

На доказ цього сторона захисту надала судді рішення у 20-ти справах щодо ухиляння від податків по всій країні.

Як відзначають присутні у залі суду журналісти, головуючий суддя Елліс відзначив, що висловленні державним обвинуваченням побажання щодо терміну покарання для Манафорта є «надмірними». Повідомляється, що суддя також заявив, що Пол Манафорт був частиною «багатьох хороших речей», є «щедрою людиною», і в інших аспектах «прожив бездоганне життя».

Також адвокати Манафорта доводили, що термін його ув’язнення має бути зменшений через співпрацю із урядом.

Натомість, Ґреґ Андрес, представник обвинувачення, не погодився із тим, що Манафорт заслуговує на будь-яке пом’якшення покарання , оскільки інформація, яку він надав прокурорам Офісу Спеціального прокурора Роберта Мюллера, не має жодної цінності . За його словами – нічого нового вони від Манафорта не дізналися.

Крім, того Манафорт брехав, сказав Андрес, як представникам уряду, так і присяжним у суді Округу Колумбія.

Прокурори вимагали довшого терміну ув’язнення та великого штрафу через те, що злочини, які скоїв Манафорт, за їхніми словами, є серйозними, вони відбувалися часто, заподіяли шкоди на мільйони доларів, здійснювалися із використанням складних схем та за участі багатьох осіб.

Манафорт уперше виступив у суді

За повідомленням кореспондента Голосу Америки, Манафорт уперше виступив у суді. Зокрема він сказав, що останні два роки були найважчими для його родини. Найбільший біль, який він відчуває, – це біль, заподіяний його родині.

Моє професійне та фінансове життя у руїнах

«Я був відокремлений від них 9 місяців. Це було дуже важко. Я відчуваю, що це судове переслідування вже є достатнім покаранням для мене. Моє професійне та фінансове життя у руїнах», – сказав він.

Під час засідання стало відомо, що Манафорт останні кілька місяців провів в одиночній камері у в’язниці міста Александрія.

Як пояснив адвокат, це зробили для того, аби захистити Манафорта від інших ув’язнених.

В одиночній камері, сказав Манафорт, він мав багато часу, аби подумати про свої помилки, повідомляє Ворожко.

Присяжні визнали вину у несплаті податків з «​українських»​ доходів

У серпні присяжні визнали Манафорта винним в ухилянні від сплати податків з доходів, отриманих від роботи в Україні.

Як повідомив Шимон Прокупец, який був присутній у суді, перед оголошенням вироку головуючий суддя Елліс чітко заявив, що вирок Манафорту непов'язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання.

«Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії», – заявив суддя Елліс.

У суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття і заявив «сказати, що мене принижено, що я соромлюся – було би замало».

На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків.​

Манафорту виповнюється 70 років 1-го квітня.

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