5500 українців підписали з початку року контракт зі Збройними силами України

П’ять з половиною тисяч громадян України за два місяці цього року підписали контракт для проходження служби у Збройних силах України. А за час бойових дій на Донбасі, з 2014 до кінця 2018 року, було понад 170 тисяч підписаних контрактів. Про це заявив у Львівській області у Бродівському гарнізоні міністр оборони Степан Полторак. Що мотивує людей служити у війську? Чи забезпечення житлом і збільшення фінансового забезпечення спонукає громадян підписувати контракт зі ЗСУ?

Галина Охарчук, яка понад 17 років служить у війську, показує своє нове житло.

«Оселилась у гуртожитку. Раніше орендувала з колегами помешкання у Бродах. Зараз зручніше і не будемо оплачувати. Тут усе необхідне для проживання. Будівля розташована серед соснового лісу. як санаторій», – розповідає військовослужбовець.

250 військовослужбовців 16-ої окремої бригади армійської авіації «Броди» Збройних Сил України оселяються у новозбудовані два гуртожитки. Тут є все необхідне для проживання, кімнати на 5 осіб. Дизайн зробили, врахувавши побажання військовослужбовців.

Потрібно і технологічне забезпечення, і стабільний соціальний пакет, і фінансове забезпечення

«Я у війську служу 10 років. За весь цей час так було, що одні відходили з частини, інші приходили. Але такого якогось масового звільнення не було. Колись тут служили 700 військовослужбовців, а зараз –1500. Люди приходять із різних мотивацій. Але відчутно, що армія розвивається, виділяються кошти, ось і будинок у Бродах закладають. Щоб йшли в армію, потрібно і технологічне забезпечення, і стабільний соціальний пакет, і фінансове забезпечення. До 2014 була ситуація так собі, у 2014 – хвиля патріотизму, яка зараз потрохи це спадає», – говорить військовослужбовець Андрій Ступень.

З 2014 і до кінця 2018 року контракт зі Збройними силами України підписали понад 170 тисяч громадян. Наймасовіше було у 2016 році, тоді служити у війську зголосились понад 60 тисяч осіб. Торік було підписано 33 тисячі контрактів, а за два місяці цього року – 5500. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак, який відвідав воїнів-авіаторів у Бродах.

В армії головною має бути людина

«За оцінками міністерства, головною мотивацією, чому йдуть служити у військо, є високі патріотичні почуття. Бо є думка, що нібито йдуть заробляти гроші. Але в армії багато не заробиш, хоч рівень грошового забезпечення постійно зростає.

Люди патріотично налаштовані. Але в армії головною має бути людина, не техніка, не зброя. Сучасна техніка не стрілятиме без добре підготовленого військовослужбовця.

Для того щоб люди служили, потрібно створити соціальний пакет, щоб військовослужбовець і його родина мали соціальні гарантії – житло, грошове забезпечення, реабілітацію, лікування. Це дозволить мати укомплектовані Збройні сили. Однак все більше українців бажають служити в армії», – наголосив міністр Радіо Свобода.

Помешкання для військовослужбовців є дуже важливою темою. Особливо, якщо воїн має родину. Багато воїнів роками очікують на власне житло.

На сьогодні діють кілька програм щодо забезпечення житлом військових: це і службові квартири, і будівництво гуртожитків на понад 23 тисячі місць. У 2020 році на території військового містечка у Бродах збудують 48-ми квартирний будинок. Роботи вже розпочались.

У міністерстві також обіцяють, що вже цього року у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) військовослужбовці не житимуть у наметах.

За час бойових дій на Донбасі 84 військовослужбовці бригади армійської авіації, що розташовується у Бродах, були нагороджені державними нагородами, а 147 – відзнаками Міністерства оборони. Восьмеро воїнів-авіаторів підрозділу загинули і отримали звання Героїв України посмертно.