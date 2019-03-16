(Друкуємо мовою оригіналу)

Желто-голубые флаги в центре города, украинский язык, рука на сердце под звуки гимна, девушки в венках, парни в вышиванках у памятника Шевченко и плакаты в поддержку единой и независимой Украины. Таким был Луганск 5 лет назад. Тогда мало кто мог предположить, чем обернутся пророссийские митинги на противоположной стороне улицы. В годовщину проукраинских акций выехавшие луганчане вспоминают, делятся фотоснимками в соцсетях и ностальгируют по украинскому Луганску. А помнят ли сегодня об украинском сопротивлении в оккупации? Осталось ли от него что-то? Пишет автор из Луганска в продолжении серии Радио Донбасс.Реалии «Записки из оккупации».

Тема украинского сопротивления весны 2014 года в городе открыто не обсуждается. «Я очень часто вспоминаю и думаю, а если б тогда вышло больше людей, может ничего бы этого и не было? – размышляет луганчанка София, имя которой изменено в целях безопасности. – Теперь, глядя на Луганск сейчас, я очень сожалею и корю себя, что не вышла на луганский Евромайдан».

И София такая не одна. Собеседница Алина тоже с болью вспоминает события весны 2014 года и жалеет, что не вышла на акции.

«Я просто не понимала тогда, чем это все обернется. Если бы могла вернуться в то время, я была бы среди ребят с украинскими флагами у памятника Шевченко», – уверяет женщина.

По ее словам, несмотря на годовщину событий, эта тема в городе не поднимается.

«Такое обсуждают только в кругу людей, которым доверяют и которые способны понять. А в целом – тут болото. Это тема никому неинтересна. Лишь уныние и полное безразличие», – подтверждает слова женщины проукраински настроенный луганчанин Максим.

Мужчина рассказывает, открыто говорить о чем-либо украинском в Луганске опасно, поэтому в городе – тишина.

«Если кто-то начинает затрагивать тему, то обязательно вспоминается сразу Майдан и начинается волна агрессии против Украины. Ясно, что это заслуга телека и россми», – считает житель города.

Луганчанка Мария думает, что войны можно было избежать: «Это сложно забыть, несмотря на то, что прошло пять лет, – признается женщина. – Люди вышли против Януковича. Но, возможно, нужно было просто объявить досрочные выборы, и не было бы войны и кровопролития. Украина могла не допустить противостояния».

​Она добавляет: «Когда пророссийские силы захватили админздания в городе, Киеву нужно было сразу прислать спецназ и разогнать эту шайку».

Женщина уверена: «белых ворон, которые помнят, что в городе было проукраинское сопротивление, все меньше».

Луганчанин Александр убежден – город можно было отстоять.

«Так же, как Мариуполь или Славянск, Луганск могли освободить. Но увы, нам просто не повезло. Теперь здесь делать нечего. Все так надоело, нужно уезжать», – отчаивается мужчина.

Многие луганчане в разговорах касаются темы событий 2014 года лишь косвенно – в диалогах об украинских выборах.

«В моем кругу вспоминать и обсуждать проукраинские митинги боятся. Люди просто устали от темы политики и ждут, что будет дальше. Возможно, 1 апреля произойдет чудо», – намекает житель Луганска Евгений на следующий день после первого тура президентских выборов.

Отвечая на вопрос, насколько луганчане готовы сейчас добровольно выйти на митинг в поддержку Украины, мужчина уверил: никто никуда не пойдет. Но добавил: многие в городе «хотят мира и целостности Украины», но вслух об этом боятся говорить.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)