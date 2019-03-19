(Друкуємо мовою оригіналу)

Оценивать экономические убытки Украины от боевых действий должна специальная международная комиссия под эгидой ООН. Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Сегодня жилье и инфраструктуру в прифронтовых городах Донбасса постепенно восстанавливают после активных боевых действий. Оплачивает эти работы Украина, международные организации и благотворительные фонды. По мнению же официального Киева, оплачивать убытки должна страна-агрессор.

Красногоровская школа номер два в этом году снова возобновит работу. Сегодня ее отстраивают после трех артобстрелов. Последний практически уничтожил здание, и занятия прекратились.

Вылетели все окна, все двери, много было других разрушений

«Это было после последнего звонка – 28 мая 2017 года. В 6 часов 30 минут начался обстрел города. Тогда был обстрелян весь город. Пострадали и школа, и больница, и жилые дома. В наше здание было прямое попадание. Вылетели все окна, все двери, много было других разрушений»,– вспоминает директор школы Елена Михацкая.

Почти полторы сотни учеников на время реконструкции перевели в соседнюю школу. Строители не только отремонтировали здание, но и построили дополнительный этаж для актового зала и смонтировали автономную котельную и современную систему вентиляции. Закончить работы обещают уже этим летом.

«Я думаю, что к июлю-месяцу мы полностью школу завершим. К 1 сентября точно закончим, но я рассчитываю, что и раньше срока порадуем детей и родителей. Чтобы они смогли быть уверенными, что школа будет нормально отремонтирована и запущена», – рассказывает директор подрядной организации Юрий Окорочков.

Кроме восстановления разрушенного жилья, в городе не решена проблема централизованного отопления. В городе нередко встречаются трубы от печек-буржуек прямо в многоэтажных домах. Газораспределительная станция находится в «серой зоне» – между позициями противоборствующих сторон. С неподконтрольной территории, говорят украинские чиновники, по аварийным бригадам ведут огонь снайперы.

Есть все, чтобы восстановить отопление, нет только гарантий безопасности.

«Не все зависит от нас. Полностью все деньги выделены. У нас есть все, чтобы восстановить отопление, нет только гарантий безопасности. Последний раз, когда мы пытались проложить газопровод, сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям обстрелял снайпер. Сегодня очень опасно находиться возле газораспределительной станции. Трубу мы проложили, она дошла до самой Красногоровки, и деньги есть на восстановление газораспределительной станции. Единственное, что нам необходимо – это гарантии безопасности с той стороны и чтобы они этих гарантий придерживались», – признается руководитель Марьинской военно-гражданской администрации Владимир Мороз.

Представительница Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко обещает помочь в получении гарантий безопасности для аварийных бригад. Кроме того она анонсировала создание международной комиссии по оценке ущерба от стран-агрессоров. Такой международный комитет мог бы быть полезным многим странам, которые столкнулись с внешней агрессией. Украина же могла бы использовать полученные данные при обращениях в международные суды с исками против России.

Мы хотим, чтобы иск против агрессора был безупречен, мы хотим провести международный аудит

«Украина готовит сегодня такой большой консолидированный иск против Российской Федерации по всем позициям преступлений, начиная от незаконного задержания украинцев и удерживания их в заложниках, убийств, уничтожения нашего имущества и заканчивая нашими экономическими потерями. Мы хотим, чтобы иск против агрессора был безупречен, мы хотим провести международный аудит, чтобы оценку преступлениям, экономическим потерям дало международное сообщество», – заявила Ирина Геращенко.

Такой механизм, вероятно, не будет лишним, однако свою агрессию против Украины Россия пока не признает.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)