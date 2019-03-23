У Севастополі мітингували проти «бездарної» влади через малі зарплати і пенсії (+ фото)

«Економіка зруйнована, обіцяних нових робочих місць немає, відбувається пенсійний геноцид», – такі звинувачення новій владі Криму звучали на мітингу у Севастополі, який організувало місцеве відділення Компартії Росії.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, на мітинг крім комуністів прийшли ветерани та ініціатори референдуму проти глави російської адміністрації Севастополя Дмитра Овсянникова.

«Партія «Единая Россия», маючи всю повноту влади в Севастополі, займається тільки поділом владних повноважень, а не підйомом життєвого рівня севастопольців. Постійна гризня між депутатами Законодавчих зборів і Уряду міста, провал федерально-цільових програм, нежиттєздатна громадська палата, низькі зарплати, зростання цін на продукти, тарифи, транспорт, корупція, пенсійний геноцид – ось п'ятирічний підсумок правління бездарної «Единой России», – сказав керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.

За словами Пархоменка, російська влада тільки через збільшення податку на додану вартість «забрала з кишені народу» 650 мільярдів рублів.

Головного севастопольського комуніста обурили висловлювання російських чиновників на адресу трудящих.

Пархоменко вважає, що чиновники Саратовської і Волгоградської області сусідньої Росії «образили народ», заявивши, що «маленькі зарплати отримують алкоголіки і дармоїди». На думку Пархоменка, російські чиновники «записали в алкоголіки і дармоїди лікарів, медсестер і вчителів».

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, театралізовану частину мітингу взяли на себе комсомольці. Вони влаштували флешмоб на знак протесту проти схваленого в сусідній Росії «закону про фейки» і очікуваної заборони Інтернету.

Комсомольці заклеїли роти написами «поважай», «війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила».

Керівник комсомольців Олександр Череменов назвав російських олігархів «кульковими». За словами Череменова, поки «синки багатіїв викладають у соцмережах фотографії свого розгульного життя, багато людей голодують».

Учасники мітингу тримали в руках плакати «Підтримати молоді сім'ї, ветеранів та інвалідів. Схвалити закон «Про дітей війни», «Запровадити прогресивний податок для надбагатих! Звільнити від податків малозабезпечених!», «Президенте! Виконай обіцянку! Де 25 мільйонів нових робочих місць», «Скасувати підвищення пенсійного віку».

На мітингу звучали пісні про СРСР і Сталіна.

23 березня в Москві та інших містах сусідньої Росії проходять мітинги, приурочені до «всеросійської акції проти погіршення життя росіян». Заходи проходять під загальним гаслом «Захистимо соціально-економічні права громадян!» Їх основний організатор – КПРФ. Серед вимог – відставка російського уряду і створення «Уряду народної довіри».