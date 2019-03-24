Трамп і Меркель обговорили тему НАТО і України у телефонній розмові

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили питання, які стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі. Про це повідомили у Білого дому та в уряді Німеччини.

У заяві Білого дому сказано, що розмова керівників двох держав стосувалася торгівлі, дискусій щодо «Брекзиту» у Великій Британії та майбутніх зустрічей.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося і про фінансування НАТО.

Дональд Трамп вже давно критикує Німеччину та інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо для власної оборони, що стає фінансовим тягарем для США і лягає на плечі американських платників податків.

А представник уряду Німеччини Стефан Сейберт заявив, що розмова також стосувалася питань, пов'язаних із Україною, але не конкретизував, про що йшлося.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.