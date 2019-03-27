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Подземный джазовый фестиваль прошел в соляной шахте в Донецкой области. Рукотворные пещеры в Соледаре известны своей акустикой уже давно. Ранее здесь играли симфонические концерты, но джазовые импровизации звучат впервые. Артисты немного удивлены, зрители в восторге.

Чтобы попасть в концертный зал зрителей опускали на глубину в почти 300 метров. Это расстояние лифт преодолевает за пару минут. Здесь – под землей открывается удивительный вид соляных выработок. Белые коридоры высотой с многоэтажный дом ведут нас в концертный зал. Повсюду слышны звуки музыки.

Гость праздника Майкл Кауфман-Потников. Пианист-виртуоз играл во многих залах, но здесь – на глубине – обнаружить такую замечательную акустику никак не ожидал.

Дышится прекрасно, такое спокойствие в душе – как в нирване

«Здесь просто шикарно. Дышится прекрасно, такое спокойствие в душе – как в нирване. Но, конечно, когда мы занимаемся делом – играем музыку, об этом не думаем. Когда спускались, немного страшновато было, уши закладывало от перепада давления, но со временем начали нормально слышать друг друга. Я в таком необычном зале впервые, поэтому очень впечатлен. Акустика здесь прекрасная», – делится впечатлениями пианист-виртуоз Майкл Кауфман-Потников.

Даже театр «Ла Скала» не обладает такой уникальной акустикой

Акустику хвалят и работники шахты. Опытный шахтер-солеруб Сергей Чеботаев в свободное от работы время проводит здесь экскурсии. Говорит, что таким звучанием инструментов, как здесь, похвастается не каждый оперный театр.

«У нас под землей в соляных выработках такая акустика имеется, которой нет ни в одном оперном театре мира. Даже театр «Ла Скала» (оперный театр в италийском Милане – ред.) не обладает такой уникальной акустикой. Здесь нет эффекта эхо. Звуковые волны отражаются от кристаллов соли и уникальным образом распространяются по всем галереям», – отмечает Чеботаев.

Это еще один шаг к мирной жизни

Послушать подземный джаз организаторы пригласили военных, которые несут службы на линии разграничения. В областной государственной администрации считают, что такие необычные концерты доказывают, что на Донбассе не только стреляют, но и умеют жить мирной жизнью.

«Каждое подобное мероприятие – это еще один шаг к мирной жизни. Этим мы показываем, что мы не только воюем, но и живем светской жизнью. Разнообразная культурная жизнь очень свойственна для Донбасса», – говорит руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

В будущем, отмечают организаторы, здесь можно провести и рок-фестиваль. Подземных галерей хватит, чтобы оборудовать не одну концертную площадку.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)