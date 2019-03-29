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В Донецкой области, да и по всей стране, голосующие дома могут не дождаться бюллетеня. В законе не предусмотрели деньги на транспортные расходы для членов участковых комиссий. Поэтому избирательное право многих украинцев зависит теперь или от смекалки, или от физических кондиций членов участковых комиссий.

Денег нет по закону

В 47-м избирательном округе с центром в Славянске нет денег, чтобы обеспечить объезд желающих проголосовать на дому. Оказывается, эта проблема – и в остальных округах по всей стране.

Руководитель окружной комиссии 47-го округа Дарья Олещенко рассказала нам, что в законе предусмотрены всего несколько случаев, когда окружная комиссия даёт транспорт участковым комиссиям за счёт своей сметы.

«Во время передачи бюллетеней в помещения УИК, …во время транспортировки и передачи выборной документации участковыми избирательными комиссиями в УИК, …во время транспортировки протоколов с итогами голосования в границах территориального избирательного округа. В частности, отсутствует норма, что обеспечение голосования по месту пребывания происходит с использованием транспортных средств», – сообщила Дарья Олещенко и добавила, что всё теперь зависит от участковых комиссий.

«Надеемся на волонтёрскую помощь» – вздыхает Олещенко.

«Перед остальными остаётся только извиниться»

Как же всё происходило до этих выборов? Об этом мы спросили у Михаила Бондаренко, одного из самых опытных членов окружной комиссии. Для него это уже 21-я избирательная кампания. Но именно такая коллизия – впервые. Бондаренко говорит, что деньги на транспорт и раньше не предусматривали. Но людям предоставляли возможность проголосовать.

«В советские времена, будем говорить, силовым методом… выделяли предприятия города по указанию исполкома или горкома партии машины именно для объезда этих людей», – поделился воспоминаниями член окружной комиссии 47-го избирательного округа Михаил Бондаренко.

А сейчас, по его словам, членам участковых комиссий рекомендовали в день голосования обойти сначала тех избирателей, кто живёт поблизости от участка: «Перед остальными остаётся только извиниться за отсутствие средств…»

Есть ли вероятность, что к некоторым не дойдут? «Будут жалобы. Да, не дойдут. Мы уже прикидываем с жалобами именно по этому вопросу, что не удалось людям проголосовать на дому, будет много жалоб. Ну будем отвечать, рассказывать, это не по нашей вине», – добавил Михаил Бондаренко.

Риски

Как говорит Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети «Опора» в Донецкой области, эта ситуация провоцирует риски. Во-первых, под угрозой безопасность самих членов участковых комиссий. Во-вторых, могут быть нарушены избирательные права граждан Украины.

Как избежать рисков при следующих голосованиях? Анастасия Прокопенко поделилась мыслями по этому поводу.

«Сами комиссии должны обращаться в ЦИК для того, чтобы в дальнейшем эта ситуация не повторялась. Также субъекты избирательного процесса, такие, как кандидаты, представители кандидатов, тоже имеют возможность обращаться в ЦИК для того, чтобы такая ситуация не повторялась во второй тур, не повторялась в дальнейшем на следующие выборы», – говорит Анастасия.

Количество избирателей, которые будут голосовать дома, станет известно в субботу, за день до выборов. О том же, что будут проблемы с обходом этих людей, было известно гораздо раньше. Но почему-то ответственные лица в Киеве и на местах, получающие зарплату с налогов граждан, так и не обеспечили право этих граждан на выбор президента.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)