На Тернопільщину завезли партію перснів із вмонтованою ручкою для псування бюлетенів – ОДА

На Тернопільщину завезли партію перснів із вмонтованою ручкою для псування бюлетенів на виборах президента, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна у Facebook.

«У Тернопільську область завезено партію перснів із вмонтованою кульковою ручкою на нижній частині для псування виборчих бюлетенів (на фото)», – написав Барна.

Він зазначив, що за кожен перстень, переданий до 18:00 31 березня, гарантується винагорода.

У 2014 році Барна був обраний народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». У квітні 2015 року указом президента він призначений головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Вибори президента відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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