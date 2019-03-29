Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Березень 2019, Київ 19:39
Новини | Політика

На Тернопільщину завезли партію перснів із вмонтованою ручкою для псування бюлетенів – ОДА

Друк бюлетнів для голосування на вибори президента 2019

Дивитись коментарі

На Тернопільщину завезли партію перснів із вмонтованою ручкою для псування бюлетенів на виборах президента, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна у Facebook.

«У Тернопільську область завезено партію перснів із вмонтованою кульковою ручкою на нижній частині для псування виборчих бюлетенів (на фото)», – написав Барна.

Він зазначив, що за кожен перстень, переданий до 18:00 31 березня, гарантується винагорода.

У 2014 році Барна був обраний народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». У квітні 2015 року указом президента він призначений головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Вибори президента відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

Зліва направо: президент Європейської ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі, 20 березня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В ЄС не бачать ідеального кандидата на виборах в Україні і стурбовані можливими наслідками

Співак Святослав Вакарчук під час концерту в Києві, 21 червня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Святослав Вакарчук: Я не голосую по приколу

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG