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В Украине начали регистрировать переселенцев, желающих проголосовать во втором туре выборов президента. В первом туре этой возможностью воспользовались около 75 тысяч вынужденных мигрантов, сейчас будет значительно меньше, прогнозируют эксперты, ведь времени для смены адреса голосования совсем немного. Если в первом туре у переселенцев было три месяца, то сейчас – всего неделя.

Чтобы принять участие во втором туре выборов президента Украины, переселенцам и всем, кто зарегистрирован на временно неподконтрольной территории, необходимо изменить адрес голосования. Это, как и перед первым туром, делается в отделах ведения реестра избирателей. Как правило, они находятся в помещениях городских или районных советов.

Все быстро, абсолютно понятно, минимум вопросов

Михаил – переселенец из Донецка. Перед первым туром процедуру смены адреса голосования откладывал до конца и в итоге из-за больших очередей перед самим днем выборов не успел. В этот раз пришел в Краматорский горсовет, как только Центризбирком официально назначил дату проведения второго тура.

«Все, что мне нужно было знать, все прозрачно и понятно. Пришел, документы отдал, бумажку дали. Времени заняло не больше пяти минут. И в очереди столько же простоял. Все быстро, абсолютно понятно, минимум вопросов о месте жительства и месте регистрации», – говорит переселенец Михаил Солорев.

На самом деле времени очень мало

Здесь не требуют справку переселенца и не проверяют адрес фактического места проживания. Специалистам ведения реестра избирателей, чтобы изменить адрес голосования, достаточно только регистрации на неподконтрольной правительству территории. Адрес голосования переселенец выбирает сам, какой ему удобней. Вся процедура занимает несколько минут, но специалисты советуют не откладывать ее на потом, ведь уже через неделю реестр закроют.

«На самом деле времени очень мало. Если мы проследим первый и второй туры выборов, то тогда у нас было три месяца, чтобы внести переселенцев в списки для голосования. Сейчас, так, к сожалению, предусмотрено законодательством, всего практически неделя», – предупреждает начальник отдела администрирования государственного реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Все это, считают эксперты, приведет к тому, что поддержать своего кандидата в президенты сможет гораздо меньше переселенцев, чем в первом туре.

Условия не созданы, и желания их создавать не наблюдается

«В первом туре выборов президента было зарегистрировано в качестве избирателей около 75 тысяч переселенцев. Это по всей стране. На второй тур, очевидно, будет меньше. Потому что не все смогут приехать, ведь КПВВ работают нестабильно, многие работающие не смогут попасть в отделы ведения реестра избирателей. В общем, условия не созданы, и желания их создавать не наблюдается», – считает советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Александр Ворошков.

Наиболее востребованными городами для смены адреса голосования среди переселенцев во время первого тура были Краматорск, Бахмут, Мариуполь и Волноваха. Чтобы успеть зарегистрировать как можно больше желающих отдать свой голос в пользу своего кандидата, отделы ведения учета избирателей будут работать без выходных до 15 апреля.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)