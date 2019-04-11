Донеччина. У Костянтинівці активісти власноруч відновлюють стадіон «АвтоСкло»

Громадська організація у Костянтинівці на Донеччині власними силами реконструює стадіон. Головна арена району на початок 2019 року була майже повністю знищена. Після відбудови на стадіоні можна буде займатися різними видами спорту, в тому числі, й одним паралімпійським.

Костянтинівський стадіон «АвтоСкло» засновували у 1969 році, він був головним спортивним об'єктом міста.

​Протягом 90-х його було розграбовано та, зрештою, зруйновано. За реконструкцію, а точніше за відбудову, взявся місцевий громадський рух людей з інвалідністю «Упевнені серця».

На колишньому стадіоні відсутня електроенергія та все електричне обладнання

​«Ми розпочали підготовчі роботи з відновлення футбольного поля, чекаємо лише сприятливих погодних умов. У зв’язку з тим, що на колишньому стадіоні відсутня електроенергія та все електричне обладнання – усі речі, які необхідні для стадіону, робимо за його межами, щоб до моменту початку робіт завезти це все та встановити. Плануємо закінчити першу частину відродження стадіону до 1 червня», – розповідає голова громадської організації Дмитро Штагер.

​За планом, стадіон буде мати майданчики для занять футболом, легкою атлетикою. Також з'явиться тут паралімпійський вид спорту «Бочче» (різновид гри з м'ячем), стадіон облаштують тренажерами для реабілітації дітей із обмеженими можливостями.

Зараз немає навіть самого стадіону, ми орендували землю в міста, бо від тодішнього стадіону нічого не лишилось

​«Ми хочемо, щоб наша місцева дитяча футбольна команда мала власний стадіон для домашніх ігор, а не бідкалася по інших містах та необладнаних полях, – каже Дмитро. – Хочемо, щоб спортсмени з місцевого ДЮСШ мали власний простір для тренувань на відкритому, свіжому повітрі. Зараз немає навіть самого стадіону, ми орендували землю в міста, бо від тодішнього стадіону нічого не лишилось».

Відроджують стадіон власним коштом членів організації. «Інвесторами є ми самі. Ми вже давно зрозуміли, що в місто не приїде якийсь «дядя» та не профінансує відбудови, тому й заснували цей рух, щоб допомагати місту, людям, – пояснює Дмитро. – Наша громадська організація створювалась для допомоги людям із обмеженими можливостями, а потім розрослася до допомоги місту Костянтинівка та Костянтинівському району. Наше завдання – зробити вільний простір для усіх: людей із обмеженими можливостями, дітей, людей похилого віку. Хочемо, щоб люди із обмеженими можливостями відчували, що вони потрібні, що вони є частиною суспільства, попри свої особливості».

Коли можна буде відвідати стадіон, і скільки це буде коштувати – ще не відомо, але для людей з обмеженими можливостями, дітей із футбольного клубу та ДЮСШ це буде безкоштовно, кажуть в русі інвалідів «Упевнені серця».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)