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Реконструкция КПВВ «Майорское» завершается. Здесь уже оборудовали залы ожидания для людей, которые пересекают линию разграничения пешком, в ближайшие дни закончат установку навесов над местами оформления автомобилей.

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» станет последним в Донецкой области, на котором переоборудуют места для паспортного контроля и оформления автомобилей. Залы ожидания для тех, кто пересекает линию разграничения самостоятельно, уже готовы. Паспортный контроль здесь же.

Наши пограничники очень внимательно к нам относятся

Пенсионерка из Изюма, которая навещает внука в Донецке, Нина Лакома изменениями довольна, да и украинские пограничники, говорит женщина, вежливы.

«Я здесь была осенью прошлого года. Внука ездила навестить. С тех пор много поменялось. Удобней стало, быстрее. Наши пограничники очень внимательно к нам относятся. И пенсионерам, и просто тем, кто с палочками, помогут. Спасибо им большое», – говорит Нина Лакома.

Сделали по-человечески, молодцы ребята!

Жительница Макеевки Людмила Самсонова, как и многие пенсионеры из неподконтрольной территории, ездит в Бахмут каждые два месяца. Это необходимо, чтобы государство не заблокировало выплату пенсии. Женщина рассказывает, что раньше могли подолгу мокнуть под дождем или мучиться под палящим Солнцем. Теперь будет значительно легче.

«Очень нравится. Очень хорошо! Раньше то под дождем стояли, то под снегом, уставали очень, мерзли, а теперь вот видно, что сделали по-человечески, молодцы ребята!» – рассказывает Людмила Самсонова.

Строители сейчас устанавливают навесы над площадками оформления автомобилей. Кое-где крыша уже стоит, местами работы продолжаются. При этом пропуск машин не прекращается.

Такие, казалось бы простые и очевидные вещи, как вода, укрытия от дождя и Солнца очень упрощают и работу пограничников, и утомительный переезд через линию разграничения для гражданских.

И для пограничников, и для гражданских условия однозначно станут более комфортными

«Даже те же самые навесы позволяют нормально в комфортных условиях осматривать транспортные средства. Летом люди не стоят на жаре, а осенью, например, когда дождь, навесы сильно выручают пограничников. Для пешеходов модули зимой обогреваются, летом там будет работать кондиционер. Поэтому и для пограничников, и для гражданских условия однозначно станут более комфортными»,– говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

В скором времени сюда проведут воду, оборудуют санитарные комнаты. Все конструкции будут разборными. Когда понадобится переносить пункты пропуска в сторону Госграницы, больших усилий для этого не потребуется, уверяют строители и пограничники.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)