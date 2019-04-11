Кремль прагне відкритого конфлікту в Україні (огляд преси)

Які небезпеки і ризики очікують вимушені переселенці від виборів і після обрання президента? – досліджували експерти газети «День». Так, журналіст, переселенець з Луганська Олександр Бєлокобильський найбільшу небезпеку вбачає в поляризації суспільства. Навіть друзі сваряться між собою, лають одне одного останніми словами через вподобання різних кандидатів. Найгірше, що часто з обох боків –патріоти. Головною загрозою залишається Росія зі своєю метою знищити Україну як незалежну державу. І найбажаніший для Росії варіант –відкритий конфлікт у суспільстві. За будь-якого результату голосування патріоти виходять, припустимо, протестувати проти «антиукраїнського», з їхньої точки зору, президента. Російські провокатори кількома пострілами переводять мирний протест у масові заворушення і збройне протистояння з людськими жертвами. Росія заявляє, що в Україні «почалася громадянська війна», і вводить «миротворців». Тому найбільш необхідно зараз для суспільства – спокій та витримка, відмова від радикалізації і за будь-яких умов – дотримання миру. З думками інших експертів видання знайомить в статті «Нерв другого туру».

Тижневик «Країна» пише, що раніше українські вибори вигравав телевізор, тепер – youtube. Люди стали частиною світового тренду. Трамп спілкується з виборцями через twitter, а Зеленський з опонентом говорить через відео. Змушує всіх політиків говорити його мовою. Історія з аналізами була неможливою 5–10 років тому. Кандидати мали ореол святості. А тепер з’ясовують, хто з них уживав алкоголь чи наркотики. Політики мають зробити з кампанії серйозніші висновки, ніж суспільство. Інакше й далі бігатимуть по колу брехні й корупції, переконаний медіа-консультант Дмитро Сіманський.

5,7 мільйона голосів за Володимира Зеленського свідчать, що в цьому виборі збіглися інтереси й потреби різних груп населення, наголошує в тижневику «Країна» письменник Тарас Антипович. Є ті, хто піддався певному інфантилізму: перемогти на емоційному піднесенні, на тролінгу політичних еліт. Письменник зазначає, що другий термін для президента – це завжди ризик деградації. Інший ризик пов’язаний із Зеленським. Він, на думку письменника, не готовий до президентства. За п’ять років дива не станеться, бо система залишається старою. Можна залучити технократів. Але вони все одно повинні протискати реформи через Верховну Раду. У парламентсько-президентській формі правління посада глави держави ослаблена. Натомість в Україні очікують швидких змін. Команді обраного президента потрібно виграти парламентські вибори, сформувати коаліцію. Тоді – уряд, і аж потім – втілювати плани. Мине купа часу. Соціологи кажуть, медовий місяць нового президента триває від шести до дев’яти місяців. А це якраз проміжок між президентськими й парламентськими виборами. За цей час нова влада може так втратити рейтинг, що заледве сформує свою фракцію. У президента, хоч би хто ним став, не буде великої підтримки в парламенті, наголошує експерт. Заголовок статті – «Громадяни зможуть прийняти вибір більшості?».