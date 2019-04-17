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Более 300 человек пришли 17 апреля проститься с двадцатилетним жителем Мариуполя, госпитальером Николаем Волковым, погибшим от снайперской пули. На Старокрымском кладбище Мариуполя состоялось прощание с добровольцем 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Аратта». В ночь с 11 на 12 апреля выстрел снайпера нанес Николаю Волкову травму, несовместимую с жизнью. Врачи госпиталя им. Мечникова в Днепре несколько дней боролись за его жизнь. Друзья и побратимы начали срочный сбор средств на его лечение, но парамедик скончался 15 апреля, не приходя в сознание.

​Николай Волков – член фанклуба мариупольской футбольной команды, один из неравнодушных молодых мариупольцев, который противостоял российской агрессии на улицах города сначала в качестве активиста мариупольской ячейки гражданского корпуса «Азов», потом «Национального корпуса». Когда ему исполнилось 18 лет, прошел обучение и работал парамедиком в составе «Госпитальеров», а с осени 2018 года принял решение идти на фронт и нес службу в составе 8-го батальона УДА «Аратта».

Начальник медицинского управления и реабилитации бойцов УДА (Украинская добровольческая армия – ред.), командир батальона медиков-волонтеров Яна Зинкевич написала на своей странице в «Фейсбук»: «Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя. Це надзвичайно щирий та одночасно мужній хлопець, який був готовий понести найбільшу ціну свободи – життя».

Проститься с Николаем Волковым пришли госпитальеры и военнослужащие, его сослуживцы и футбольные фанаты, школьные друзья, родные, волонтеры и обычные граждане. На похоронах присутствовало более 300 человек.

Друзья говорили о Николае Волкове как о добром и отзывчивом человеке, а военные, которые с ним вместе служили, как о настоящем воине и патриоте, гордились знакомством с ним.

«Мы никогда от него слова плохого не слышали. Настолько он был порядочным человеком», – говорили военные.

Перед ним был большой выбор, куда пойти учиться, но он выбрал армию

«Он очень хорошо учился, перед ним был большой выбор, куда пойти учиться, но он выбрал армию и решил стать парамедиком, спасать жизни» – сказала школьная учительница.

«Это крайне страшная новость для нашего коллектива. Сейчас все максимально стараются сдерживать свои эмоции. Нам его нужно провести.

Мы будем проводить турниры в его честь и сохраним память о нем, как о воине

Он был воином и умер воином, плакать о нем мы не будем. Мы будем проводить турниры в его честь и сохраним память о нем, как о воине», – сказал на церемонии прощания друг Николая Волкова Антон Требухов.

Эмоциональный пост на странице в Фейсбук написала руководитель Арт-платформы ТЮ Диана Берг, призвав всех «поставить личные обиды на паузу».

Николай Волков похоронен на аллее героев Старокрымского кладбища со всеми военными почестями.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)