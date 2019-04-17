Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Квітень 2019, Київ 21:35
Донбас.Реалії

Он был воином и погиб, как воин: Мариуполь простился с госпитальером Николаем Волковым

Мариуполь. Прощание с Николаем Волковым

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Более 300 человек пришли 17 апреля проститься с двадцатилетним жителем Мариуполя, госпитальером Николаем Волковым, погибшим от снайперской пули. На Старокрымском кладбище Мариуполя состоялось прощание с добровольцем 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Аратта». В ночь с 11 на 12 апреля выстрел снайпера нанес Николаю Волкову травму, несовместимую с жизнью. Врачи госпиталя им. Мечникова в Днепре несколько дней боролись за его жизнь. Друзья и побратимы начали срочный сбор средств на его лечение, но парамедик скончался 15 апреля, не приходя в сознание.

Тело Николая Волкова доставили из Днепра, из госпиталя им.Мечникова, где он скончался от полученного ранения 15 апреля 2019 года
Тело Николая Волкова доставили из Днепра, из госпиталя им.Мечникова, где он скончался от полученного ранения 15 апреля 2019 года

Николай Волков – член фанклуба мариупольской футбольной команды, один из неравнодушных молодых мариупольцев, который противостоял российской агрессии на улицах города сначала в качестве активиста мариупольской ячейки гражданского корпуса «Азов», потом «Национального корпуса». Когда ему исполнилось 18 лет, прошел обучение и работал парамедиком в составе «Госпитальеров», а с осени 2018 года принял решение идти на фронт и нес службу в составе 8-го батальона УДА «Аратта».

Мариуполь. Прощание с Николаем Волковым
Мариуполь. Прощание с Николаем Волковым

Начальник медицинского управления и реабилитации бойцов УДА (Украинская добровольческая армия – ред.), командир батальона медиков-волонтеров Яна Зинкевич написала на своей странице в «Фейсбук»: «Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя. Це надзвичайно щирий та одночасно мужній хлопець, який був готовий понести найбільшу ціну свободи – життя».

Проститься с Николаем Волковым пришли госпитальеры и военнослужащие, его сослуживцы и футбольные фанаты, школьные друзья, родные, волонтеры и обычные граждане. На похоронах присутствовало более 300 человек.

Более 300 человек пришли проститься с молодым госпитальером Николаем Волковым
Более 300 человек пришли проститься с молодым госпитальером Николаем Волковым

Друзья говорили о Николае Волкове как о добром и отзывчивом человеке, а военные, которые с ним вместе служили, как о настоящем воине и патриоте, гордились знакомством с ним.

«Мы никогда от него слова плохого не слышали. Настолько он был порядочным человеком», – говорили военные.

Перед ним был большой выбор, куда пойти учиться, но он выбрал армию
Учительница

«Он очень хорошо учился, перед ним был большой выбор, куда пойти учиться, но он выбрал армию и решил стать парамедиком, спасать жизни» – сказала школьная учительница.

«Это крайне страшная новость для нашего коллектива. Сейчас все максимально стараются сдерживать свои эмоции. Нам его нужно провести.

Мы будем проводить турниры в его честь и сохраним память о нем, как о воине
Антон Требухов

Он был воином и умер воином, плакать о нем мы не будем. Мы будем проводить турниры в его честь и сохраним память о нем, как о воине», – сказал на церемонии прощания друг Николая Волкова Антон Требухов.

Эмоциональный пост на странице в Фейсбук написала руководитель Арт-платформы ТЮ Диана Берг, призвав всех «поставить личные обиды на паузу».

Николай Волков похоронен на аллее героев Старокрымского кладбища со всеми военными почестями.

Сослуживцы, побратимы, военнослужащие 8 батальона УДА «Аратта» на прощании с Николаем Волковым
Сослуживцы, побратимы, военнослужащие 8 батальона УДА «Аратта» на прощании с Николаем Волковым

​ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG