«У мене немає друзів, які можуть поїхати в Росію» – письменник Володимир Рафеєнко

У Чехії вийшов переклад роману українського письменника Володимира Рафеєнка «Довгі часи». Цей твір, що здобув Вишеградську літературну премію «Східного партнерства», став першим романом письменника з Донецька, який переклали однією з європейських мов. Книжку видало видавництво «Вітряні млини» з міста Брно, а переклали відомі чеські перекладачки-україністки Катерина Ґазукіна і Тереза Хланьова. Під час презентації книжки Радіо Свобода мало нагоду поговорити детальніше з письменником про те, як війна змінила його життя, як змінилося його ставлення до «русского мира» та української мови, і як він відкрив для себе світ української культури. Розмову з Володимиром Рафеєнком ми розпочали з запитання про те, чи для нього важлива ця премія, яку він отримав у Празі, і чи вона щось означає для нього?

– Звичайно, як вона може не означати?!. По-перше, це – європейська премія, по-друге, це – премія, котра зауважує роботи літераторів одразу кількох європейських країн, близьких до нас і дуже важливих. Це значить, що вибірка була дуже серйозно, професійно зроблена. Робили її професіонали і філологи в тому числі. Це значить, що люди котрі це робили, переймалися справами України. Це мені дуже приємно. І потрапити в шортліст було нелегко. Наскільки я пам’ятаю, там було сім тільки українських авторів.

​– Так, крім вас, серед номінантів з України були також Оксана Кісь із дослідженням «Українці в ГУЛАГу: вижити означає перемогти», Сергій Жадан із романом «Інтернат», воєнна проза Артема Чеха «Точка нуль», Мирослав Дочинець із твором «Мафтeй. Kнига, написана сухим пeрoм», Мирослав Лаюк із романом «Баборня» і Катерина Калитко з книжкою «По Землі втрачених або Маленькими страшними казками». У вас були серйозні конкуренти з України.

Це – великий шанс і надія для мене. Бо я, на жаль, не мав досі романів, перекладених на європейські мови

– Так, зокрема Сергій Жадан, котрого я люблю, поважаю і читаю вже кілька десятків років. І це не просто приємно, це – великий шанс і надія для мене. Бо я, на жаль, не мав досі романів, перекладених на європейські мови. Новели були, і дуже багато різними мовами. Але я автор перш за все великого формату літератури. Ясно, що це для мене дуже принципові речі. Чи малюсінька новелка, чи це цілий роман.

​– Ну і я думаю, що, вибачте якщо це може прозвучати дуже особисто, але і грошовий вимір премії для вас важливий, бо ви людина, яка переїхала і починала життя спочатку…?

В мене немає свого житла. Винаймати я не можу, бо в мене постійної роботи немає

– Звичайно, звичайно. Вони може не такі і великі ці гроші, але зважаючи на мою ситуацію, це просто допомога ще до того. Бо я зараз живу в домі друзів, вони дозволили мені жити. В мене немає свого житла. Винаймати я не можу, бо в мене постійної роботи немає, я викладаю приватним чином філософію мистецтв для різних студентів. І це ясно, що якщо є студенти – є гонорари. Це для мене просто знахідка і велика допомога.

– Після початку війни на Донбасі ви «реінкарнувалися» у Києві – це я позичаю вашу метафору, як ви почуваєтеся у Києві? Як людина, яка переїхала з однієї частини країни до іншої? Чи людина, яка опинилася в цілком іншому для себе середовищі?

– І те, і те справедливо, тому що я, по-перше, мешкав після приїзду, здається, півтора роки, в Києві винаймав квартиру. Була більш-менш якась робота, потім було потрібно з’їжджати з однієї квартири, шукати іншу. І це було важко. Друзі запропонували далеко від Києві – це майже 40 кілометрів від Києва, дачний будиночок. Він не пристосований особливо для життя взимку, але в мене не було з чого вибирати. І все ж таки там є якесь опалювання. І це в лісі, дачі, це хутір. Це абсолютна тиша, взимку, восени там немає нікого. І це були саме ті ліки, які мені були потрібні.

Перший рік-півтора це було дуже важко. У Києві мене лихоманило. Я не розумів, як жити

Тому що в Києві мене лихоманило. Я був навіть не дуже адекватний, я це відчував одразу після переїзду. Перший рік-півтора це було дуже важко. Важкі часи. Я не розумів, як жити. Я за фахом російськомовний філолог. Мені вже був 46-й рік, коли я переїхав. Друзів немає, знайомих немає, нікого немає. Я приїхав, мав дві сумки з літніми речами і 200 доларів в кишені. Я навіть родину залишив в Донецьку, бо не знав куди їх везти. Це були дуже складні для мене часи. І ясно, що це для мене нове середовище, абсолютно незвичайна ситуація. Я ніколи не думав і не планував, що так станеться.

Допомогли українські письменники

Перш за все мені допомагали саме україномовні письменники. Коли я приїхав до Києва у 2014 році, я не міг українською розмовляти навіть з продавчинею в магазині

Перш за все мені допомагали саме україномовні письменники перш за все це письменницьке середовище – вони мене підтримували. І наразі більша частина мого кола спілкування це – саме україномовні люди. Ніколи такого не було.

Потрібно зауважити, що коли я приїхав до Києва у 2014 році, я не міг українською розмовляти навіть з продавчинею в магазині. Я не знав її, я читав вільно українською, але читати і розмовляти українською – це абсолютно різні речі. Завдяки цим людям я набув українську мову. І завдяки ним я залишаюся десь на поверхні.

​– Україномовні і російськомовні письменники в Україні належать до одного ПЕН-клубу. Разом з тим, все ж таки мова є якимось вибором. Який це для вас є вибір? Ціннісний, культурний? Які ваші стосунки з українською мовою?

Я свідомо набував мови. Я себе змушував

– Наступного місяця виходить мій перший роман, написаний українською мовою. Такі мої стосунки. Я свідомо набував мови. І мені і мої друзі україномовні завжди казали – кажи російською ми розуміємо, навіщо тобі? Бачать, що я не можу, в мене не складається, я не згадую цих слів. Але я себе змушував.

Бо це розумієте, ці речі, що тоді писалися у 2014 році Росією, що це потрібно захищати російськомовних на Україні і все таке. А я прожив 45 років там. Мене не треба було захищати від моєї країни.

Мова не може проблемою. Проблема порозумітися із людьми, які розмовляють з тобою однією мовою

Я вільно розмовляв російською, я писав книжки російською. Я отримував міжнародні літературні премії в Москві, і мене не треба було захищати. І коли я переїхав – в кожного своя війна, – я зрозумів, що я напишу цей роман, я набуду мови. Щоб було зрозуміло, що якщо є проблема – то вона не в мові. Бо мова не може бути проблемою. Проблема порозумітися із людьми, які розмовляють з тобою однією мовою. Перш за все, нам важко бути людьми, а не вивчити мову.

Для мене це зараз відкриття. Бо спочатку це було багато роботи. А коли вже я почав писати роман, то це було щастя. Це зовсім інша мова, і інші предмети для написання. Вона є той інструмент. Якщо ти нормальний письменник, то ти починаєш відчувати, що мова керує тобою. Вона щось дозволяє тобі писати, а щось забороняє. І ця мовна стихія дуже класна і особлива, українська. І мені було і дуже-дуже важко, і дуже класно. Я був захоплений цим, цією працею. Зараз чекаємо, що скаже наша культурна еліта.

​«Я одночасно став і жертвою війни і причиною війни»

– Впродовж довгого часу російськомовних українців намагалися якось спонукати переходити на українську мову, чи хоча б принаймні вивчити її. Але вони відповідали – «какая разница»? Очевидно, що ці люди себе з Україною як державою або як культурою, історією країни не ідентифікували. Ви коли відчули різницю?

Якісь дискурси в суспільстві повинна відбудовувати держава

– От знаєте, те, що ви сказали, що це очевидно. Це не очевидно. Бо я знаю людей, що дійсно розмовляють російською і не бажають переходити на українську саме тому, що вони вважають себе достатньо українськими патріотами. І вони і на фронті були, але вони дійсно якісь речі не розуміють. Тому що, якісь дискурси в суспільстві повинна відбудовувати держава. Вони нічого цього не робили. Потрібно на рівні дитячих садочків вводити мову, розумієте? А це не робиться. І це просто… я не хочу обсценну лексику включати.

Мова об’єднує, мова врешті-решт є обґрунтуванням існування самої держави

Ясно, що коли людина вже доросла, як я, 45 чи більше років, вона просто не може зрозуміти, наскільки це важливо, що мова об’єднує, мова врешті-решт є обґрунтуванням існування самої держави. Вона думає, що її змушують. А навіщо, якщо вона чесно любить Україну?

Це ж потрібно щось читати, самому намагатися зрозуміти. Можливо, мати такий досвід, який маю я. Коли я одночасно став і жертвою війни, і причиною, розумієте, це ж підло як було зроблено? Ми захищаємо російську мову, значить, я як російськомовний українець, ніби то і жертва, і причина. Значить, якби не я зі своєю рідною російською, і війни б не було. Ну це ж не правда. Але ясно, що як я поставлений в цю ситуацію, я змушений був зробити якісь висновки і зусилля. Але цих зусиль я можу тільки від себе очікувати. Я не можу іншу людину ставити на межі такої праці і змушувати щось. Кожен робить те, що може, кожен розуміє те, що може.

– Кілька років тому ви отримали російську премію… І тоді ви говорили…

– Дві. В 2011 і 2013 році.

– Так. Я послухала, що ви говорили у 2011 році, і ви говорили тоді, що важливо було відчувати цю російськомовну спільноту, бути частиною російського світу. Ви тепер почуваєтеся зрадженим цією спільнотою?

– Свої тексти, які я писав тоді російською мовою: і повісті, і новели, і романи. Я намагався друкувати в українських видавництвах. Це нікому не було потрібно. Я відправив свій роман на конкурс у журнал «Радуга», це був якийсь там 2011 рік. І цей роман навіть в лонгліст не потрапив, а там було 40 учасників. Цей же роман у тому ж році зайняв 2-ге місце в Москві, а там було 500 учасників.

Мені дуже було важливо, щоб нарешті хтось почув, що от є такий письменник – Володимир Рафеєнко

Я писав майже до 35 років в стіл. В мене не було вчителів, я сам намагався відбудовувати свою мову стилістично. Мені дуже було важливо, щоб нарешті хтось почув, що от є такий письменник – Володимир Рафеєнко, що він щось пише, його почали друкувати.

Ясно, що я був радий, що хтось помітив цю працю. Але тоді мені було і трішечки гірко, бо я відчув, при всій моїй повазі до московської культурної еліти, – що я чужий тут. Премію то мені дали. А я все одно залишаюся письменником України. І всі ці мої інфантильні очікування – спільнота, мова… Ні-ні-ні-ні… все функціонує по-іншому. Це я зрозумів дуже добре.

Є в інтернеті запис, в мене журналіст, хлопець пітерський запитував тоді ще: «А чого ти не приїздиш?» Я першу премію тоді отримав. І він мені каже: «Приїзди до Москви жити, ти ж пишеш російською». Але я тоді йому сказав: «Я – український письменник, російськомовний, український письменник».

Не знаю, але так вибудовуються стосунки між людьми. Якась особливість є в цьому московському культурному світі, а може мені просто не пощастило. Не було у мене друзів, і не було близьких стосунків. Я два чи три рази приїздив. Стосунки були дуже-дуже офіційні, відсторонене дистанційне спілкування. Своїм я ні для кого не став. Для мене ніхто своїм не став. Хоч я був вдячний там редакторам, що працювали над текстом, видавцям.

Був певний час, і він довго тривав, коли я зрозумів, що я і в Москві не потрібен. Там я не свій, тому що я українець

А потім був такий певний час, і він доволі довго тривав, коли я зрозумів, що я і в Москві не потрібен, і тут я нікому не потрібен. І я вже нібито є – відзнаки, премії літературні, а я для всіх не є своїм. Там я не свій, тому що я українець. І в Україні не свій, тому що я пишу російською мовою. Мене не друкували, хоча в кілька видавництв звертався.

Коли сталася війна, я взагалі не мав надію на друк. Я писав цей роман, не маючи навіть сподівань. Бо я знав, що я ніколи не буду друкувати цей текст… поки точиться ця війна. І я не буду співпрацювати з московськими видавництвами. Я не знаю, що потрібно мені запропонувати, щоб…

Минулого року запропонувала мені «Дружба народів» надрукувати мій роман. І я майже погодився, бо постійно перебиваюся з грошима, намагаюся заробити, але важкувато. Подивився я, а в них вказано в інтернеті прямо на сайті, що у редакційної колегії – Захар Прілєпін. І я їм відписав одразу: «Я не буду з вами працювати».

– Ви пояснили чому?

– Так, написав що вибачте, якби я знав, я б і не мав би розмов жодних.

– Вони далі не усвідомлюють, що в них війна з Україною.

– Я не знаю що вони усвідомлюють-не усвідомлюють. І знаєте, мені не дуже цікаво це.

– А в українському суспільстві? Мені здається, ця війна відсувається в свідомості. Видно навіть по тих розмовах, які ми спостерігали впродовж того ж відбору на «Євробачення». «Ну що тут такого, їхати в Росію з концертами? Ну що тут такого, зрештою, фільми там знімати і так далі?» Як ви почуваєтесь коли ви це чуєте?

– Я намагаюся не засуджувати людей. Коротше кажучи, кожна людина робить свій вибір. І навіть коли людині здається, що ситуація не потребує такого вибору, вона все одно цей вибір робить. І він дуже жорсткий і обов’язково потрібно буде цій людині відповісти за нього. Перш за все собі, чому вона так робить. Я не те що не пробачаю, це – не моя справа. Це справа цих людей. Нехай люди живуть так, як їм живеться.

Але в мене немає таких друзів і людей, котрі можуть поїхати в Росію. Я з такими не спілкуюся. І ніколи більше спілкуватися не буду. Для мене це принципові речі. Це моє життя зламали. Я бачив, як це було. І я бачу, що це може продовжитися. Так ситуація складається, що ми не знаємо, що далі буде в Україні. А там стоять війська по всьому периметру, по всьому кордону, з Кримом, з Білорусі. Я ж це бачив. Я знаю, як це може відбуватися там. А люди не бажають бачити. Їм хочеться заробляти гроші.

– Ну хтось каже, що люблять російську культуру, люблю російську літературу, зрештою, в минулому було багато спільного. Пригадуєте, мабуть, ці розмови про Володимира Висоцького, Віктора Цоя, чи Михайла Жванецького, чи вони наші, чи вони не наші?

Одна країна напала на іншу, на твою країну, в котрій ти народився. Як ти можеш не помічати що робиться і не займати якусь принципову позицію?

– Та при чому тут одне до одного? Одна країна напала на іншу, на твою країну, в котрій ти народився. Твоя маленька батьківщина. Яка там культурна спільність? Мова йде про якісь конкретні речі. Якщо ти людина і ще хоча б трішечки любиш своє місто, в котрому ти народився, як ти можеш не помічати, що робиться і не займати якусь принципову позицію. Добре, не можеш ти вивчити українську мову, нехай. Добре, ти не вважаєш це за потрібне, але не зайняти принципову позицію стосовно ворога, який зараз відхопив частину твоєї батьківщини і може піти далі? Як ти можеш? Мені це не зрозуміло.

– Ви – російський філолог, російськомовний письменник. На заході дуже часто люди зачаровано дивляться на Росію, і уявляють її Росією Чехова, Булгакова, Гоголя, Достоєвського. Але вони не помічають творів таких письменників, як Федір Сологуб або Олександр Солженіцин, або Рубен Ґальєґо – «Біле на чорному», за яку він отримав премію «Букер – Відкрита Росія» 2003 року. Цей чоловік був внуком голови компартії Іспанії, який виріс в дитячому будинку в Росії, куди його здали, бо він народився з церебральним паралічем. Він описав цей досвід людини, яка вижила в тих найгірших умовах, які може створити російське суспільство. Як на вашу думку, які книжки потрібно читати, для того, щоб зрозуміти Росію?

– Достатньо прочитати того ж самого Достоєвського. Тільки уважно. І побачити той світ, котрий там намальований, тих героїв, цього «руського Бога», про котрого мріють і говорять ці герої. Іншого бога немає, тобто етнофілія у чистому вигляді. І інших націй немає, немає Заходу, Європи, бо вона нижче духовно, загалом ми кращі. Тільки в нас є наш бог. Оце ж там все є. А Чехов – він із Таганрога, мовчу вже про Гоголя і Булгакова.

Вони ж спочатку російське називають слов’янським, щоб потім все слов’янське назвати російським

Читати можна що завгодно. Мені здається, що просто потрібно думати, що вони кажуть. Це ж особлива ментальність така. Вони ж спочатку російське називають слов’янським, щоб потім все слов’янське назвати російським. І значить це все наше. Немає міри в цій нації. Немає розуміння власності. Все що подобається, можна підібрати, значить буде наше.

При всьому тому, що там багато дуже класних речей, класних людей, прекрасних. І на тлі російської культури виросли мої вчителі, котрих я поважаю, на базі філософії котрих я будую свої лекції з філософії мистецтва.

Якщо ти не звик думати, то тобі ніхто не допоможе зрозуміти, що воно є насправді. Тут ще багато залежить від бажання людини щось побачити. Люди, котрі не бачать саме тому, що їм вигідно не бачити. Так краще, так простіше. Не робити якихось висновків для себе. Бо так зручніше. Над всім є Бог. Як каже Гораціо в першому акті, «всім править небо».

Кожному прийде своє розуміння, свій час, але чи це не буде запізно?

– Війна вас вирвала з корінням з вашої малої батьківщини. Але з іншого боку, вона дала можливість вам дізнатися і побачити більше свою велику батьківщину. Якою вам відкрилася Україна?

– Я до 2014 року ніколи не був у Львові. Ну якось не було нагоди. Не запрошували. Мене ніхто не знав, і на ці форуми, що там були, мене ніхто ніколи не запрошував. А тут запросили і я приїхав. І це був психологічно важкий час. Все залишилося там. Я без роботи, без грошей, без розуміння, як жити далі, приїхав туди, і у перший вечір, десь ми сіли, якась кав’ярня в старому місті, якісь люди, розмови, голоси, музика.

Таке відчуття в мене було, ніби знаєте, нібито я в потязі помер, вбили мене. А Бог не дав мені померти, і сказав: «Поживи ще»!

І я сказав – така думка прийшла, відчуття, я перевів його в слово – таке відчуття в мене було, ніби, знаєте, нібито я в потязі помер, вбили мене. А Бог не дав мені померти, і сказав: «Поживи ще». Потім з цього відчуття і виникав текст роману. І всі ці механізми є в романі. Вони виникли з цього гострого відчуття, ніби я вже не живий. Але мені чомусь дали пожити ще трішечки. Може, для чогось, щоб я щось зробив чи написав.

45 років, що я прожив – відрізало. Але ясно, що якби цього би не відбулося, цієї ампутації, хто знає, чи я написав би ті романи, що я вже написав.

– Вас це збагатило як людину, як письменника?

Мені не дуже подобається що зараз в нас відбувається з виборами…. Зовсім не подобається. Від того, як вибере зараз Україна, залежить і майбутнє Європи

– Ну, те що нас не вбиває, те нас… збагачує. В якийсь момент вирішуєш, чи ти живеш далі, а значить пишеш тоді, працюєш, іноді плачеш. Але все одно йдеш вперед. Якщо це вирішиш, то значить якось буде. А якщо не вирішив, то лягай та помирай.

– Як ви зараз дивитеся на майбутнє України?

– Мені не дуже подобається що зараз в нас відбувається з виборами…. Зовсім не подобається. Я не знаю що буде. Я бачу кілька варіантів. Абсолютно кардинальних. І дай Боже нам, щоб жоден з цих варіантів не здійснився. Я не знаю. Але справа в тому, що від того, як вибере зараз Україна, залежить і майбутнє Європи. Європа цього не розуміє. Європа не розуміє, що Росія як візьме Україну, то піде далі. Вона піде далі обов’язково. Бо правил немає. Порушені всі міжнародні домовленості. І мені здається, що неусвідомлення цих речей для європейських політиків може дуже погано обернутися. Я не знаю, що буде з Україною. Але якщо Європа здасть нас повністю, вона перш за все здасться сама.

– А українці, вони мали би першими усвідомити всі загрози?

Хтось прожив всі ці роки в центральній Україні, в Києві, йому що ця війна – це картинка по телевізору

– А що українці? Розумієте, українці різні. Дуже велика країна Україна. І різний досвід і різні відчуття. І різне відчуття того, що поставлено на карту. Хтось прожив всі ці роки в центральній Україні, в Києві, йому що ця війна – це картинка по телевізору. А який небудь айтішник… йому що? Йому більше всього впадає в очі корупція, яка мала місце в чинній владі. Але не впаде в око, що все ж таки ця влада зробила для України за цій роки.

Що я ж йому своє серце, своє розуміння не дам. Я не дам йому свій життєвий досвід. І ясно, що зовсім інша ситуація там на сході. Там люди не розуміють що відбувається в центральній Україні, що відбувається в Раді. Та «п’ята колона» людей, що працювали з Януковичем, завжди була налаштована проросійськи, нікуди не ділася.

– Але як люди, які пережили всі ці жахи, далі голосують за тих, хто довів до цієї руїни?

Після першого туру я ніч не спав. Я не міг спати

– Людям зараз обіцяють якийсь дешевий газ, купують голоси електорату. Я дуже песимістично дивлюся на ці всі речі. Після першого туру я ніч не спав. Я не міг спати. Я виходив надвір. Я думав, я курив, я намагався зібрати все докупи.

– Ви думали, чи не доведеться пережити все це знову ще раз…?

Ясно, що туди я повертатися не буду. І під росіянами жити я не хочу, не буду. І під росіянами жити я не хочу, не буду

– Ну, а може прийдеться. Потрібно усвідомлювати, що може це була тільки тимчасова зупинка. Може потрібно буде ще виїжджати до Чехії, скажімо, десь тут шукати роботу і притулок. І ніхто не гарантує, що станеться. А я, ясно, що туди я повертатися не буду. І під росіянами жити я не хочу, не буду.

Але ж я кажу, що на щастя я не пророк. І є все ж таки і Бог, і небо. Може, все ще якось владнається, тому що є суспільство, є громадяни. Є дуже розумні, талановиті і чесні люди. В нас є люди, які люблять Україну і переймаються її долею. Може, ще все буде добре. Так би хотілося вірити в це.