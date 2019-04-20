Журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай переміг у конкурсі «Виклик» на Kyiv International Film Festival. Його короткометражний фільм під назвою «93» розповідає про 93-літнього чоловіка, який не втрачає бажання жити, не зважаючи ні на що.

«Він пережив Голодомор, Другу світову та розпад Радянського Союзу. Вісім років тому втратив дружину, з якою прожив півстоліття. Він залишився сам, але не здався» – так описує режисер свого героя.

Конкурс «Виклик» – конкурс короткометражних фільмів, що розповідають історії звичайних людей, які змогли змінити життя та розкрити свій потенціал.