Суд відхилив позов про зняття Зеленського з президентських виборів

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві відмовився задовольняти позов від спостерігача за виборами від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хілька стосовно скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом на посаду президента України.

Відповідне рішення суд ухвалив у ніч на 21 квітня.

Під час засідання сам Хілько повідомляв суду, що вважає безкоштовне роздавання квитків на дебати на НСК «Олімпійському» з боку Зеленського підкупом виборців і що це порушує українське законодавство. Суд відмовився визнати це агітацією, оскільки обидва кандидати не закликали голосувати за себе, а лише повідомили виборцям, як потрапити на дебати. Судді наголосили, що цей позов «не заслуговує на увагу». Таким чином, суд не знайшов порушень законодавства у діях кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Водночас, представник Зеленського наголошував, що сам позов є необґрунтованим, а причиною його подання було «створення інформаційного приводу». Також на засіданні був присутній і представник Центральної виборчої комісії, який повідомив, що вимога позивача не може бути задоволена через відсутність конкретних причин згідно із законом для скасування реєстрації кандидата.

Прокоментувала цей позов і голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, про що повідомляє «Громадське телебачення». За її словами, «підстав для оскарження реєстрації зараз не може бути».

«Немає у законі ніяких підстав для задоволення позову, щоб не було (вказано) в позовних вимогах. Сьогодні вже через суд не можна навіть бути включеним до списку виборців, не те, що скасовувати реєстрацію кандидата. Це не афера, а інформаційна провокація», – сказала Ольга Айвазовська.

Розгляд цього позову привернув увагу багатьох ЗМІ, представники яких прибули на судове засідання. Від журналістів прозвучало і запитання до Хмілька, чи не подав він цей позов в інтересах саме Зеленського для реклами в такий спосіб, позивач це заперечив.

Раніше цього місяця Андрій Хілько в статусі офіційного спостерігача за президентськими виборами у 221-му окрузі від ГО «Українська асоціація акціонерів», керівником і одним із засновників якої є сам Хілько, подав позов до суду супроти кандидата Володимира Зеленського, в якому вимагав визнати незаконною агітацією його зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і видалити інформацію про неї. Колегія суддів відмовила Хільку і в тому позові.