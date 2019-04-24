Інцидент у гей-клубі Дніпра: власники і відвідувачі кажуть про «гомофобний рейд», а поліція – про «місце розпусти»

Дніпро – У Дніпрі представники ЛГБТ-спільноти заявляють про «поліцейське свавілля» щодо їхніх представників. Кажуть, що в ніч із 19 на 20 квітня люди у формі здійснили «гомофобний рейд» до гей-клубу «Потьомкін». Відвідувачі клубу розповідають про побиття і приниження під час інциденту. Водночас в поліції області повідомляють, що діяли законно: готуються відкрити проти власників клубу кримінальне провадження за статтею «утримання місця розпусти» й тієї ночі проводили обшук.

У ніч із 19 на 20 квітня в гей-клубі «Потьомкін» було людно. Якраз розпочиналась дискотека, працювала дим-машина, розповідають відвідувачі. Сергій з другом вечеряли за столиком. Раптом до приміщення увірвались невідомі. Сергій каже: їх було понад два десятка, частина – в одностроях, балаклавах і з автоматами. У перші секунди, зазначає відвідувач, він подумав, що це – частина шоу-програми.

«Спершу я подумав, що це шоу. Але чоловік з автоматом штовхнув хлопця, який сидів на барі, і той впав. Потім цей автоматник, світячи ліхтариком, підбігає до нас із другом і кидає нас на підлогу», – розповів Сергій.

Це було не шоу – відвідувач

Коли відвідувачам наказали лягти обличчям донизу, Сергій зрозумів, що це не шоу. Він каже: відібравши телефони та інші засоби зв’язку, на підлозі відвідувачів протримали близько двох годин. У цей час їм нічого не пояснювали, чулась нецензурна лайка, каже Сергій.

Він уже засвідчив легкі тілесні ушкодження, отримані під час інциденту, в лікарні.

Просто знущались над нами. Знімали нас на свої особисті телефони, погрожували викласти наші фото в соцмережах

«Я в футболці – на дуже холодній підлозі, мене почало трусити. Вони не дозволяли піднімати голови. Хтось з цих людей підійшов і вдарив мене ногою в берці по нозі й по голові. Вони обзивали нас «мразями», «п...рами». Були відчинені вікна і ми замерзали. Почувся звук, схожий на вибух, це розбили скляний стіл, за яким ми перед цим сиділи. До туалету спершу нікого не пускали. Потім нас почали викликати по одному до столу, де сиділа така, як слідча. Забрали мобільний телефон, на їхню вимогу я назвав пароль. А там і карти, і вся особиста інформація. Ці люди не давали нам навіть поставити запитання. Тільки намагаєшся спитати – зразу: «Ти, мразь, швидко на підлогу». Вони просто знущались над нами. Знімали нас на свої особисті телефони, погрожували викласти наші фото в соцмережах», – сказав Радіо Свобода відвідувач.

«Під час обшуку зникли матеріальні цінності» – співвласник клубу

Співвласник гей-клубу Олег Рубінштейн розповідає: невідомі з нашивками «поліція», але без інших розпізнавальних знаків протримали відвідувачів і персонал близько трьох годин. Власникам закладу вручили документ з мокрою печаткою – дозвіл суду на обшук у зв’язку з відкриттям кримінального провадження за статтею «утримання місця розпусти». Співвласник категорично відкидає такі звинувачення, зауважуючи, що гей-клуб працює як суто розважальний заклад і ні про які інтим-послуги тут не йдеться.

Він каже: обурений тим, як поводились візитери. І заявляє, що під час інциденту були вибиті двоє дверей і зникли матеріальні цінності закладу й відвідувачів.

Ми досі не знаємо, що за цим стояло, – або поліція провела це з власної ініціативи, або ж це було замовлення наших конкурентів

«Влітку цей заклад працює як звичайне кафе, а взимку ми тут проводимо тематичні гей-вечірки. Сюди приходить тільки доросла публіка. Ніяких підлітків. Ми – нічний клуб. До нас приходять люди пити, відпочивати, танцювати. У нас немає ніяких номерів, ні про який інтим не йдеться взагалі. Зимовий сезон пройшов нормально, без інцидентів, до того моменту, коли ми оголосили на своїх сторінках про закриття сезону й вечірку. Інцидент стався в п’ятницю, близько першої години ночі. Залітають люди в бронежилетах, з автоматами і починають всіх так жорстко пресувати. Всіх поклали на підлогу, мене, бармена. Відібрали телефони. Ні охорону, ні поліцію ми викликати не змогли. Вони не представлялись. Була жінка в формі й бригада в масках. Були ще якісь чоловіки без масок, вони також не представлялись. Далі розпочався такий типу обшук – на наркотики, зброю, ще щось таке. Нічого такого не знайшли. Але після їхнього від’їзду ми виявили, що у нас зник увесь електроінструмент, пічка з кухні, зірвали світильники зі стелі, у відвідувачів позникали особисті речі, телефони, планшет, гроші. Ми досі не знаємо, що за цим стояло, – або поліція провела це з власної ініціативи, або ж це було замовлення наших конкурентів», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Олег Рубінштейн.

​«Діяли спеціальні «темні кімнати» – поліція

Тим часом у поліції області заявляють, що дії правоохоронців були законними. Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, встановили, що з початку року адміністрація цього закладу отримувала гроші «за створення відвідувачам закладу умов для вступу у безладні статеві зв’язки». Зокрема, зазначають у поліції, в клубі діяли спеціальні «темні кімнати», де за матеріальну винагороду можна було усамітнитися для вступу в статеві зв’язки. 20 квітня поліція разом зі спецпризначенцями провела обшук.

Причетним до злочину загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі

«У ході обшуку поліцейські вилучили техніку, ноутбуки та мобільні телефони, а також презервативи. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Причетним до злочину загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі», – йдеться офіційному повідомленні поліції.

Поліція також оприлюднила частину оперативного відео та коментар представника щодо інциденту.

Радіо Свобода звернулось до поліції з інформаційним запитом, аби перевірити заяви власників та відвідувачів щодо дій силовиків й інформацію про зникнення матеріальних цінностей.

​Правозахисники звернулись до поліції й уповноваженої з прав людини

У Правозахисному центрі «Наш світ» називають нічний візит правоохоронців до гей-клубу «гомофобним нападом». Як повідомив Радіо Свобода експерт організації Олександр Зінченков, «Наш світ» звернувся до керівництва поліції та уповноваженої парламенту з прав людини з проханням перевірити інформацію і, у випадку підтвердження, притягнути винних до відповідальності.

Це такий самий анахронізм, як і стаття за «порнографію». Стріп-клуби для гетеросексуалів є в усіх містах

Як зауважив Олександр Зінченков, у сучасному світі стаття «утримання місць розпусти» Кримінального кодексу, яку інкримінують гей-клубу в Дніпрі, є анахронізмом.

«Це такий самий анахронізм, як і стаття за «порнографію». Стріп-клуби для гетеросексуалів є в усіх містах. Взагалі не зрозуміло, чому поліція прийшла цього вечора саме до гей-клубу, там не було ніяких секс-паті, нічого такого. Звичайна клубна вечірка», – зазначив Олександр Зінченков.

Тим часом співвласник гей-клубу звернувся до поліції зі скаргою на дії силовиків. Матеріальні збитки, завдані закладу, він оцінює в близько 100 тисяч гривень.