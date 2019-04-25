Польща і Німеччина зупинили імпорт нафти з Росії через її погану якість. Аргумент на користь диверсифікації?

Варшава – Завдяки суворому контролю якості зіпсута російська нафта не потрапила на польські та німецькі нафтопереробні заводи. Поляки зупинили транзит неякісної сировини на кордоні з Білоруссю. Росія обіцяє виправити ситуацію протягом найближчих днів, утім у Варшаві вважають, що ця ситуація – це серйозний аргумент на користь подальшої диверсифікації постачання в країну нафти.

Польща зупинила транзит видобувної, так званої сирої російської нафти через її погану якість. Як повідомив оператор польського відтинка трубопроводу «Дружба», компанії PERN S.A., російську нафту припинили приймати 24 квітня о 22:00 за Варшавою (о 23:00 за Києвом). Транзит сировини зупинили в пункті Адамово, що розташований на польсько-білоруському кордоні. Компанія пояснює, що починаючи з 19 квітня до польської системи трубопроводів надходила забруднена російська нафта REBCO. «Рівень забруднення може спричинити фізичне ушкодження нафтопереробних установок. Тому ухвалено рішення про призупинення транзиту нафти», – заявили у PERN S.A.

У повідомленні також вказується, що показник по масовій частці органічних хлоридів у російській нафті перевищує граничний норматив у 30 разів і продовження поставок такої сировини «спричиняє ризик серйозної промислової аварії, як для нафтопереробних заводів, так і для логістичної системи PERN».

Водночас компанія запевнила, що завдяки вивільненню запасів сирої нафти буде забезпечена безперервність переробки та постачання польського ринку паливом, але мусять спершу з’ясувати можливі аварійні причини та очистити газотранспортну систему в Польщі. У випадку тривалої нестачі сировини, польські нафтопереробні заводи отримають її альтернативним шляхом, тобто через нафтовий порт у Ґданську.

Запасів нафти і пального є щонайменше на 90 днів

Додаткові деталі про припинення транзиту російської нафти повідомило польське Міністерство енергетики. У повідомленні цього відомства зазначено, що Польща, як член ЄС та Міжнародного енергетичного агентства зобов’язана підтримувати запаси нафти та палива на 90 днів. Крім цього, Варшава може звернутися до інших держав-членів цих організацій з проханням втрутитися в ситуацію. Міністерство енергетики не вказало ймовірної дати відновлення транзиту нафти з Росії.

У свою чергу PKN Orlen, найбільша польська компанія, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів заявила, що в неї достатньо великі запаси сировини для безперебійного виробничого процесу.

«PKN Orlen готовий до реалізації альтернативного постачання сирої нафти. Завдяки політиці диверсифікації джерел постачання на сьогодні майже 50 відсотків сирої нафти, яку купує PKN Orlen для заводу у місті Плоцьк походить з неросійських джерел, тобто з Норвегії, Анголи, Нігерії та Саудівської Аравії», – наголошується у заяві компанії.

У четвер про припинення імпорту неякісної російської сировини, що надходить через трубопровід «Дружба», заявила також Німеччина. Про це повідомляє агентство новин Reuters.

«Припинення прокачування російської нафти по трубопроводу «Дружба» може привести до того, що нафтопереробні заводи, які належать польським PKN Orlen і Grupa Lotos, а також німецькі заводи, які належать Total, Shell, Eni і «Роснефть», працюватимуть на запасах нафти», – сказано у повідомленні агентства.

Як зазначає Reuters, призупинення поставок нафти може призвести і до того, що західні покупці виставлять позови російським постачальникам, які в свою чергу зажадають компенсації в компанії «Транснефть».

На рішення Польщі про припинення транзиту російської нафти відреагували у Москві. Російський віце-прем’єр Дмитро Козак заявив агентству ТАСС, що якісна нафта у білоруський відтинок трубопроводу «Дружба» надійде у понеділок, 29 квітня. За його словами, питання неякісної сировини, яка через Білорусь постачалася до Польщі обговорюватиметься під час тристоронніх російсько-польсько-білоруських переговорів.

Аргумент за захисною парасолькою

Войцех Якубік, головний редактор видання Biznesalert, запевняє, що польські автомобілі не вибухатимуть через російську нафту. Аналітик паливного ринку пояснює, що неякісна сировина не потрапила на нафтоперобні заводи, тож нема підстав сумніватися в якості бензину на польських бензозаправках.

«Оператор нафтопроводів PERN зобов’язаний досліджувати параметри сировини, що надходить з-за кордону і в разі невідповідності стандартам може затримати постачання, що він власне й зробив», – пояснює Якубік.

На думку аналітика, попри те, що небезпеки для польських споживачів немає, Росії доведеться відшкодувати Польщі збитки завдані через постачання неякісної сировини. Він припускає, що це можуть бути величезні суми.

Водночас експерт вважає, що ситуація навколо забрудненої російської нафти є вагомим аргументом на користь диверсифікації постачання цієї сировини. Він наголошує, що потрібно вдосконалювати правові акти, які захистять ринок палив у випадку кризи постачання.

«З одного боку, Польща повинна продовжувати виконувати власну роботу, тобто будувати інфраструктуру і подбати про нових постачальників, а з іншого боку, продовжувати інтеграцію в рамках Енергетичного союзу, що забезпечує для неї захисну парасольку», – зазначає Войцех Якубік.