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01 Травень 2019, Київ 15:12
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 травня – карта
01 Травень 2019, 13:59
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1 травня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 травня – карта
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