Чтобы помнили: в городах наносят трафареты с портретами погибших ультрас, которые защищали Украину

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Раскрасить город, чтобы помнили! Футбольные фанаты начали наносить граффити с портретами ультрас, которые погибли, защищая Украину, за эти 5 лет войны. Трафареты 33-х погибших появились на стенах зданий в девяти городах Украины – Мариуполе, Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Черкассах, Одессе. Автор такой стрит-акции Артем Киселев – сам из севастопольских ультрас, во время аннексии Крыма служил в военно-морских силах Украины. Об акции памяти про людей, которые променяли стадионы на окопы и так и не вернулись на футбольные сектора, автор проекта рассказал Радио Донбасс.Реалии

2013 год. В украинском ультрас-движении еще принято «накрывать» друг друга, «отжимать розы», зарисовывать граффити соперников, скандировать обидные кричалки. А сейчас, спустя 6 лет, они, объединившись, наносят трафареты своих парней, которые погибли на востоке Украины. Всего уже готовы портреты 33 человек. Это представители разных ультрас-движений, про которых смог собрать информации автор акции Артем Киселев. Здесь кроме портретов, указаны позывные, даты рождения и смерти. Исходники готовились в Киеве, а уже дальше рассылались ко всем желающим. На данный момент трафареты появились в девяти городах Украины – Мариуполе, Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Николаеве, Луцке, Черкассах и Одессе.

«Я попросил ребят не делать трафареты на зданиях, т.е. памятниках архитектуры, чтобы не загрязнять фасады домов, но в тоже время и с уважением к нашим ребятам относиться, чтобы не было трафаретов на мусорках. В основном – переходы, перекрестки и углы зданий», – рассказывает Артем Киселев.

Такая акция – это и дань памяти, и создание ультрас-братства, говорит Киселев. Сам в севастопольское ультрас-движение пришел в 2005 году, когда заканчивал школу. Говорит, понравился коллектив – «все друг за друга». И хотя до аннексии Крыма и войны на Донбассе активные болельщики разных клубов воевали между собой, с началом 2014 года отношения изменились.

«Было объявлено перемирие. Глупо охотиться друг за другом возле стадиона, когда другие ребята из разных клубов сидят в одном окопе и воюют против одного врага – Российской Федерации», – говорит Киселев.

Что враг Российская Федерация, Артем Киселев знает не понаслышке. В 2006 году он поступил в Академию военно-морских сил Павла Нахимова. Выпустился офицером, и во время аннексии Крыма был помощником командира ракетного катера «Прилуки», который один из первых вышел в Одессу из Севастополя.

Когда по секретной связи выходят русские и говорят: «Будете выходить из бухты, откроем огонь на поражение», а ты примерно представляешь, кто это мог сказать, был просто шок

«В Севастополе Черноморский флот и наш флот стояли вместе. Какие-то совместные праздники были, друг друга поздравляли с тем же Новым годом или проходили совместные парады 9 мая, когда шла одна «коробка», то есть парадный строй, и там половина была российских военных, а половина – наших. И когда по секретной связи выходят русские и говорят: «Будете выходить из бухты, откроем огонь на поражение», а ты примерно представляешь, кто это мог сказать, был просто шок. В феврале все эти события начались, а в конце декабря мы еще друг друга с Новым годом поздравляли, всего полтора месяца прошло», – говорит Артем.

33 трафарета – это только часть. Имен на самом деле больше, говорит Артем. Ультрас уже подключаются к акции памяти и сбору информации о погибших друзьях, чтобы разрисовать города портретами тех, кто позволил этим городам жить без войны.

Радио Донбасс.Реалии готовят ряд материалов о погибших представителях ультрас-движений и обращаются к активным футбольным болельщикам. Если у вас есть фотографии, или вы готовы поделиться воспоминаниями о своих друзьях, пишите нам на почту Donbas_Radio@rferl.org или в фейсбук

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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