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ТОП новини
07 Травень 2019, Київ 14:19
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 7 травня – карта
07 Травень 2019, 12:47
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
7 травня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 7 травня – карта
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