Знищення давніх розписів у церкві: митці звернулись у прокуратуру

Львівські митці звернулись із заявою в обласну прокуратуру щодо вчиненого, за їхніми оцінками, злочину у селищі Славське, де у місцевому храмі УГКЦ повністю знищені сакральні настінні розписи українських художників Модеста Сосенка (1875-1920рр.) і Юліана Буцманюка (1885-1967рр). Також Львівська обласна державна адміністрація через суд домагатиметься позбавлення релігійної громади права власності на церкву, яка є пам'яткою місцевого значення.

Фахівці, які входять до складу комісії обласної державної адміністрації щодо ситуації із храмом УГКЦ у селищі Славське, вимагають від прокуратури і правоохоронних органів притягнути до відповідальності винних у знищенні настінних розписів початку ХХ століття. Голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Андрій Салюк наголошує, що церква Успіння Богородиці у Славську з 1994 року є пам’яткою місцевого значення. Відтак ніхто не мав права починати ремонт без відповідних дозволів і експертної оцінки.

Передбачена кримінальна відповідальність за руйнування

«Є документація на цю пам’ятку місцевого значення і передбачена кримінальна відповідальність за її руйнування. 13 травня цього року я і велика група фахівців у Славську зустрічались із отцем Андрієм Петришином, настоятелем храму. Юрист відділу охорони культурної спадщини Львівської обласної адміністрації офіційно пояснив, що можна робити, а що ні під час ремонту у храмі. Оскільки отець не зреагував, то на другий день члени комісії знову приїхали з юридичним офіційним приписом призупинити будь-які роботи у храмі. Отець не взяв цей припис, як і голова церковного братства, ми тоді склали акт, що вони відмовились. А копію вручили голові селищної ради Володимирові Безі. І священик, і церковне братство, і місцева влада офіційно були попереджені про недопущення руйнування пам’ятки», – каже Андрій Салюк.

Однак 15 травня у церкві були знищені всі настінні розписи українських художників Модеста Сосенка і Юліана Буцманюка, які, за оцінками експертів, є культурною і духовною спадщиною України. Така поведінка священика і вірних спричинила негативну реакцію у різних середовищах. 16 травня комісія обстежила ремонтні роботи у церкві, які проводяться без дозволів і погоджень, склала акт знищеного майна і того, яке ще є.

Залишки настінного розпису лежали купою сміття біля храму. Релігійна громада забороняла реставраторам вибирати фрагменти з розпису. Лише невеликі шматки вдалось забрати у Львів на дослідження. Збито також і керамічну плитку, виготовлену на початку ХХ століття на фабриці Івана Левинського.

Водночас Львівська обласна державна адміністрація має намір через суд позбавити громаду права власності на храм Успіння Богородиці через те, що зруйновані сакральні цінності.

У єпархії з'ясовують ситуацію

Представники релігійної громади говорять, що вони розпочали ремонт, оскільки розписи і дерев'яний інтер'єр були у неналежному стані і це становило небезпеку для їхнього життя. Настоятель церкви Андрій Петришин пояснював комісії фахівців, що у храмі цінний лише іконостас, який громада зберегла, а настінні розписи кілька разів перемальовувались у радянський час і не були автентичні. Однак, за словами реставраторів і мистецтвознавців, у церкві в Славську були автентичні розписи Модеста Сосенка і їх можна було відновити, знявши нашарування, зроблені у радянський час.

Єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії Ярослав Приріз зазначив у коментарі Радіо Свобода, що єпархія зробить офіційну заяву щодо ситуації у храмі після висновків комісії.

Священик не звертався до сакральної комісії по дозвіл

«Ми намагались пояснити громаді, співпрацювали з мистецтвознавцями і представниками влади, але втрутились провокатори, які дуже непрофесійно і недипломатично повелися з мешканцями, переорієнтовуючи акценти не на цінності, скажімо, живопису у храмі, а на кошторисах. З другої сторони, можливо, це наша помилка і треба було скоріше реагувати. У єпархію звертались від церкви, що тинк падає на голови людям, є проблема з хорами. Священик не звертався до сакральної комісії по дозвіл, щоб розпочати ремонт. Лише повідомив, що падає тинк. Позаяк храм є пам’яткою місцевого значення, йому сказали, що добровільно ми не можемо щось у храмі робити. Просили його не рухати розписи, що може лише поставити риштування, але не збивати розписи. Ніякої згоди на реставраційні роботи, а тим паче на руйнування йому єпархія не давали. Я дуже просив священика нічого не робити. Ми з’ясовуємо ситуацію. Звісно, що буде винесено рішення і щодо дій отця», – каже владика Ярослав Приріз Радіо Свобода.

Церкву у Славську збудували у 1901 році за проектом архітектора Василя Нагірного. А настінні розписи зробив відомий і прогресивний художник того часу Модест Сосенко, якому допомагав Юліан Буцманюк. Храм був оформлений і керамічною плиткою, виготовленою на славетній фабриці кахлевих печей Івана Левинського, знаного у кінці ХІХ -на початку ХХ століття архітектора.

Втім, ця культурна спадщина, яка прикрашала храм 100 років, знищена назавжди.