Пора їхати до моря: на Азовському узбережжі відкритий курортний сезон (рос.)

В Мариуполе начался пляжный сезон. Традиционно городские пляжи открываются 15 мая. Городские власти уверяют, что пляжи города будут соответствовать международным стандартам. Оживает и курортный бизнес на Азове. Количество баз, готовых к приему гостей, выросло с 2014 года в пять раз. Что нового ждет отдыхающих в этом году и какое количество баз позволят с комфортом отдохнуть у моря, узнавало Радио Донбасс.Реалии.

Лето на Азовском море наступает задолго до официального открытия пляжей. Любителей получить первый загар можно увидеть и в апреле. «Здесь зимние ботинки сразу меняют на шлепанцы», – шутят местные. И они правы: именно в апреле здесь наступает не календарное, а климатическое лето. Но официально пляжи в черте города открываются только в середине мая. После того, как работу закончат спасатели, которая не прекращается и после проверки пляжей на безопасность. С этого момента спасатели переходят на круглосуточное дежурство. За сезон городские пляжи посещают более 300 тысяч человек и надо работать постоянно, говорят специалисты.

«Два-три раза в неделю водолазы проверяют места массового скопления людей и, естественно, после каждого шторма. На детских пляжах обследование происходит каждый день», – сказал начальник аварийно-спасательной службы Мариуполя Александр Татай.

​Благоустройство пляжей в черте города до сих пор продолжается. Самый большой и популярный среди горожан пляж – «Песчанка» мало-помалу начинает приобретать черты цивилизованного места отдыха и даже претендует на международную награду «Голубой флаг», которую вручают пляжам, отвечающим высоким стандартам качества и пригодным для безопасного купания. На пляже уже установлены навесы, ждут своего часа душевые кабины, деревянные дорожки, питьевые фонтаны и еще целый ряд дорогостоящего оборудования.

Остается нерешенной транспортная проблема – к пляжам по-прежнему трудно добраться. Но власти обещают не только увеличить количество транспорта и реконструировать автомобильную дорогу, но и построить канатную. Деньги для этого есть, говорит начальник управления благоустройства города Вадим Исаков.

«Как только состоится аукцион по охране и патрулированию пляжа, мы сможем установить часть того оборудования, которое мы приобрели. Для себя мы определили ориентировочный срок – 1-е число. Все зависит от того, как быстро охранная структура возьмет на себя сохранность установленного имущества. Проект реконструкции включает в себя не только установку оборудования и расширение проезжей части, но и доставку людей на подвесных канатных дорогах», – сообщил чиновник.

Не отстают в подготовке к пляжному сезону и все курортные поселки от Мелекино до Урзуфа. В этом году для отдыхающих откроют свои двери 100 пансионатов – это в два раза больше, чем в прошлом году, в начале войны, для сравнения, работали только 20. Правда, на побережье сезон начнется через пару недель – 1 июня. Глава Мангушской районной администрации Дмитрий Черница говорит, что за последние пять лет владельцы пансионатов, баз отдыха и частный сектор заметно активизировались.

«Сейчас мы решаем, как на Мелекино и Белосарайку пустить дополнительный автобус. Думаем, что в этом году курортный сезон будет открыт вовремя, 1 июня, и все будет хорошо. Мы готовимся. Базы начинают работать все больше и больше, и думаю, что в этом году мы до ста дотянем», – заверил Дмитрий Черница.

Сейчас температура воздуха на побережье достигла 30 градусов, а температура воды в море уверенно подбирается к 20-ти. Пришло время собирать чемоданы и отправляться в отпуск – впереди жаркое лето и теплое Азовское море.

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