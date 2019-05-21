Во время инаугурации Владимир Зеленский отметил, что готов на все, чтобы достичь мира на Донбассе. Он заявил, что «Украине нужен мир, но без утраты территорий», и что «следующим вызовом» для страны станет возвращение оккупированных территорий. Как на такие заявления отреагировали жители ОРДЛО? И как реагируют на такие возможности в России?

«И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они украинцы» – такое заявление нового президента Украины Владимира Зеленского всколыхнуло социальные сети. Если после выборов жители ОРДЛО считали, что новый украинский президент «повернет» свою политику в сторону дружбы с Россией, автономии Луганской и Донецкой области, то такие слова стали для некоторых «красной тряпкой».

«Ничего себе! Еще недавно обещал закончить войну, услышать Донбасс, а теперь попросил новые санкции для России и кричит, что мы вернем наши территории. Э! Агов! Не за такого Зеленского голосовали», – написал житель оккупированного Донецка.

«Этот персонаж поставлен, чтобы окончательно раздробить Украину. Нам, России, это не выгодно и несправедливо по отношению ко всем людям там живущим. Их, граждан Украины, жестко обманывают», – прокомментировал россиянин в соцсетях.

«Принципиально важно понять одну простую вещь – если бы Зеленский хотел что-то хорошее сделать для народа, то он бы никогда не стал президентом», – написали в интернете.

«То был Петро-кровавый, а теперь Володымыр-кровавый. Ничего не изменится», – заявил житель ОРДЛО.

«Ну вот и весь ответ на мечты тех, кто рассчитывал, что с его приходом может что-то измениться», – отметили в социальных сетях.

«А когда-нибудь начнут спрашивать у народа? Они потеряли территории и людей, а теперь они хотят нас вернуть. А мы хотим, чтобы нас вернули? Может нам тут очень хорошо живется – и без вас, и без России. Отстаньте уже от нас», – заявил житель ОРДЛО.

Нашлись и те, кто наоборот считает, что такое выступление Зеленского – это надежда, что война все же закончится.

«Появилась надежда на мир и это хорошо. Очень хочется, чтобы наконец-то жители Донбасса жили спокойно. Надеемся и ждем», – написали в социальных сетях.

«Нам все обещают, но никто ничего не делает. Я все же надеюсь, хотя бы при Зеленском я смогу нормально ездить в родную страну, а не проходить эти блокпосты, как какой-то узник», – отмечают в социальных сетях.

А вот в Кремле и группировках «Л/ДНР» таким «громким» словам Зеленского не обрадовались. Как сообщает ТАСС, цитируя пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», – заявил Песков.

При этом он не указал, какие именно первые успехи нужно ждать.

Не признавать украинские выборы призывает руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей «Л/ДНР», но и всех украинцев», – заявил российский политик.

Возмутился заявлением Зеленского и пропутинский руководитель Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Россия не собирается отнимать чужие территории, иначе «Киев уже давно бы стал областным центром на западе России», но и «свое» отдавать не собирается.

«Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается!» – заявил Кадыров.

​В группировках «Л/ДНР» назвали заявления Зеленского об обмене «многообещающими».

«Его заявления до инаугурации, его заявления после инаугурации звучат многообещающе, и хотелось бы верить в реализацию данных заявлений», – заявила представитель группировки «ЛНР» в Минске Ольга Кобцева.

«Для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно», – отметила ее «коллега» в группировке «ДНР» Дарья Морозова.

В свою очередь, в России уже предложили начать обмен пленными по принципу «всех на всех». Об этом сообщают российские СМИ, цитируя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.