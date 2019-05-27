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26 мая Краматорск стал столицей робототехники. На фестиваль и состязания строителей роботов «ROBOСхід» приехали более двух сотен участников из Угледара, Доброполья, Бахмута, Покровска, Славянска, Торецка и Краматорска. Роботы и их творцы соревновались, знакомились и делились опытом.

На региональный детский фестиваль «ROBOСхід» съехались строители роботов со всего Донбасса. Например, 13-летний Кирилл Кириченко приехал из Покровска. Говорит, что роботов его команда создает «с нуля»: проектирует, конструирует и пишет компьютерную программу, которая управляет движением механизмов. После этого робот готов к соревнованиям.

«Вот будут у нас соревнования, там надо будет собирать черные лампочки в мусорник, а светлые надо будет по зонам расставить, – рассказывает нам Кирилл. – Этот робот должен уметь взять лампу и поместить ее в нужную зону».

Александр Забашта приехал в Краматорск из Харькова. Он представляет детскую техническую студию. На их стенде привлекает внимание робот-слон. «Слон» умеет не только передвигаться, но и поднимать голову и переносить «хоботом» грузы. Александр говорит, что конструировали слона пятиклассники.

«Здесь уже разные виды передачи, зубчатые и кривошипы есть. Датчик инфракрасный есть, и микропроцессор. Вот дети его конструируют. Уходит на конструирование где-то полтора часа», – рассказывает парень.

Руслан Соломко – представитель местной компьютерной академии. На их стенде и человекоподобный робот, который отжимается на одной руке, и змея, которой можно управлять с помощью смартфона. Роботостроение сейчас на пике популярности среди детей, говорит Руслан.

«Дети возрастом с 8 лет, а именно с 8 лет мы принимаем на обучение. И вот буквально второй-третий месяц обучения, они начинают этих роботов собирать. А их помимо того, что нужно собрать, нужно еще запрограммировать. Там присутствует определенный язык программирования», – объясняет он.

​На фестивале были не только показательные выступления. Роботы соревновались в футболе, сумо (кто кого вытолкнет за пределы круга) и других дисциплинах. Марина Борисенко, координатор проекта «ROBOСхід», рассказала, что это уже третий фестиваль. В первый раз соревновались восемь команд. В этом году – уже 23 команды и 235 участников.

Мы должны думать о нашем будущем, мы должны развивать детей, и мы им должны показывать возможности, которые перед ними откроются в будущем

Линия разграничения и боевые действия от Краматорска – в нескольких десятках километров. Несмотря на это, тут думают о хорошем будущем, говорит Марина.

«Идея в том, что наш регион – это инженерный регион, это индустриальный регион. И независимо от того, что происходит к сожалению в нескольких десятках километров, мы должны думать о нашем будущем, мы должны развивать детей, и мы им должны показывать возможности, которые перед ними откроются в будущем» – уверена координатор фестиваля.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).