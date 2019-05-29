Не варто висміювати людей, які підтримують популістів, треба їм пояснювати – Вiлсон (огляд преси)

Дедалі очевиднішою стає тенденція на збільшення підтримки популістських та антисистемних сил, що пропонують виборцям прості способи розв’язання їхніх проблем. Однак, як наголошує газета «День», досить мало уваги в медійному просторі приділяється тому, яким чином владі та експертам варто працювати з виборцями, щоб роз’яснити їм справжню природу таких партій та їхніх, здавалося би, «простих» гасел, а також допомогти їм зробити свідомий вибір у майбутньому. Уникнути цього «тренду», що поширюється всім світом, складно, але першим висновком зі спостережень за країнами, де популісти набирають популярність, є те, що переможені політики вміють визнавати свої помилки і працювати над ними. Досить показовим у цьому газета називає досвід Естонії, де перед виборами 2011 року було створено фіктивну партію «Єдина Естонія», що насправді була театральним проектом. Естонці настільки повірили популістським гаслам, що готові були віддавати голоси за партію на справжніх виборах, доки не з’ясувалося, що це була, фактично, театральна постановка. Автор статті Наталія Пушкарук вважає дуже тривожним поширення популізму. Адже не існує простих рішень – світ став глобалізований, і люди дуже залежать один від одного. Тому політики повинні балансувати між довготерміновими планами та викликами і занепокоєннями на місцеву рівні. Докладніше про те, чому зростає підтримка антисистемних сил і як діяти владі, щоб повернути довіру до традиційних партій, аналізує доктор філософії та політичних наук в Університеті Тарту (Естонія) Майлі Вiлсон. Стаття називається «Не варто висміювати людей, які підтримують популістів».

Більшість депутатів розпочали передвиборчу кампанію, вiдтак продуктивність Верховної Ради стає дедалi нижчою, констатує газета «Україна молода». Імпічмент президенту, відкриті списки, нове виборче законодавство та відставка уряду – кількість і масштабність запланованих депутатами проблем зашкалює. Запланували парламентарії й справді чимало, визнає видання. Адже менше двох місяців залишилося працювати Верховній Раді 8-го скликання. Тому і плани депутатів щодня стають дедалi грандіознішими. Проте, на ділі чекати продуктивної роботи від парламентаріїв у найближчі два місяці навряд чи варто. Про причини і наслідки видання знайомить у статті «Виборча Рада».

У статті «Бізнес закликає впроваджувати структурні реформи в країні» газета «День» пише, що в разі оголошення Україною дефолту буде порушено макроекономічну стабільність, яка є запорукою для інвестицій і зростання економіки. Замість цього органам влади варто об’єднати зусилля для продовження співпраці з МВФ та проведення структурних реформ, які підвищать привабливість країни для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Популізм та поспішні рішення не мають ставати на заваді розвитку. Адже будь-які дії мають свої наслідки. Для інвесторів дуже важливі передбачуваність та прогнозованість. Бо мало який інвестор ризикне заходити в дефолтну країну, яка не має можливості відповідати за взяті на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами, наголошують експерти газети.

Бойовики на окупованій частині Донбасу захопили вже третю церкву ПЦУ та погрожують депортаціями українських священнослужителів. Як констатує газета «День», продовжують конфісковувати майно української церкви. Минулого року Українська православна церква Київського патріархату втратила храм Святого Духа в Донецьку. Священик цього храму отець Іван отримував погрози, тому, щоб врятувати своє життя, покинув окуповану територію. В храмі ще деякий час збиралися віряни та молилися самостійно. Але одного дня вони прийшли на молитву та побачили, що приміщення опломбоване. Незадовго після того забрали і храм у селищі Чулковка. Докладніше про переслідування української церкви на окупованому Донбасі йдеться в матеріалі «Нас загнали в духовні катакомби».