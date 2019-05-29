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Пятую годовщину гибели генерала Сергея Кульчицкого и экипажа его вертолета отметили в Донецкой области. У нового мемориала собрались сослуживцы, боевые товарищи и родственники погибших. 29 мая 2014 года в небе между Славянском и Краматорском из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит вертолет Национальной гвардии Украины. Тогда погибли 12 человек: пилоты, военнослужащие Нагвардии, бойцы бывшего спецподразделения «Беркут» и добровольцы. Их память почтили минутой молчания.

Мемориал погибшему экипажу вертолета Национальной гвардии Украины открыли между Славянском и Краматорском. 5 лет назад здесь в окружении стоял блокпост украинских силовиков. Кроме постоянных обстрелов, наибольшей проблемой было отсутствие воды. Поэтому бойцам ее доставляли по воздуху вместе с ротацией, вспоминает экс-боец Нацгвардии Ярослав Пацеля.

«Мы залетали сюда вертушками, нас вот здесь сбрасывали в поле. Самым главным была вода. Когда нас отправляли и на «Луне» – в первом штабе АТО – узнали, куда, то начальник продовольственной службы дал нам с собой мяса много, консервы, и сказал, чтобы мы брали как можно больше воды. Мы тогда еще не понимали, зачем. Казалось, вода должна везде быть. А когда мы сюда приехали, то быстро поняли. У нас первым делом пацаны спросили, привезли ли мы воду», – вспоминает экс-боец Нацгвардии Ярослав Пацеля.

В один из таких рейсов вместе с группой бойцов отправился и командир первого добровольческого батальона Нацгвардии генерал Сергей Кульчицкий. Тогда под своим командованием он смог объединить военнослужащих бывших внутренних войск МВД, бывшего спецподразделения милиции «Беркут» и добровольцев с Майдана. Бывали и ссоры, вспоминает нынешний комбат, но после первых боев все поняли, кто здесь общий враг.

«В первые дни и первые недели были трудности. Ведь во времена Майдана мы стояли по разные стороны баррикад. А здесь – на Востоке страны уже всех этих разногласий не было. Потому что все понимали, что сегодня нам «Беркут» прикрывает спину, а завтра мы прикрываем их. После первых обстрелов все споры исчезли. Мы все были на одной стороне, у нас была одна задача, и мы ее выполняли», – рассказывает командир батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого Виктор Толочко.

Доставив воду бойцам в окружении, экипаж уже возвращался на базу. На взлете вертолет сбили из лесополосы. Погибли 12 человек: генерал Кульчиский, пилоты, бойцы Национальной гвардии и бывшего спецподразделения «Беркут». Выжить удалось только штурману. Его с множеством переломов и ранений эвакуировали гвардейцы и десантники 25-й бригады.

«Времени разобрать что-нибудь вообще не было. Полеты выполнялись на предельно малой высоте. Так сложнее подбить борт. Только взлетели – взрыв. Единственное, что успел – выровнять вертолет. И все. Потом упали, вокруг стрельба. Из всех, к сожалению, выжил только я. Парни из батальона Кульчицкого первыми подбежали ко мне. Потом вместе с ребятами из 25-й бригады они меня и эвакуировали», – рассказывает штурман вертолета Александр Макеенко.

Это был не первый полет над неподконтрольной правительству территорией. Другого сообщения с блокпостом не было, поэтому летать приходилось, несмотря на большие риски. За мужество и героизм во время выполнения боевой задачи, штурмана Александра Макеенко сегодня наградили именным оружием. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и навестили небольшой мемориальный камень на месте падения вертолета в сухой степи между заброшенными фруктовыми садами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)