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ТОП новини
30 Травень 2019, Київ 19:32
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 30 травня – карта
30 Травень 2019, 17:25
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
30
травня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 30 травня – карта
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