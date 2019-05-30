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Во время оккупации Славянска мирные жители, вольно или невольно, стали «живым щитом» для русских диверсантов и их сообщников. Когда «Нона» боевиков стреляла по позициям украинской армии из жилых кварталов, одни называли это провокацией, а другие оправдывали: мол, нет в городе других лучших позиций. Так или иначе, руководитель боевиков Игорь Гиркин на днях сознался, что действительно использовал город как щит. Потому что дорожил подчиненными.

Весь мир помнит слова президента России Владимира Путина, сказанные 4 марта 2014 года, в разгар оккупации Крыма. «И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей» – сказал президент России.

Эту тактику повторил в оккупированном Славянске российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков), об этом свидетельствуют его же слова. Например, во время боя в микрорайоне «Семеновка» боевики прятались на территории частного сектора и стреляли из-за хозяйственных построек и жилых домов. Они вызывали огонь на себя, а в это время в домах были мирные жители.

24 мая, пять лет спустя после боев в Славянске, Гиркин сознался, что использовал мирных людей как щит для боевиков. Гиркин сказал: «Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите… выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями. Но, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили. Я не Дон Кихот Ламанчский, чтобы и самому погибнуть, и людей положить практически ни за что».

​Россия готова положить миллионы ради государственных интересов – Михненко

Гиркина использовали на Донбассе как диверсанта. В его задачу входило максимальное вовлечение местных мирных жителей в боевые действия, заявил Радио Донбасс.Реалии Антон Михненко, главный редактор журнала Ukrainian Defence Review.

«Тактика Российской Федерации, тактика ее исполнителей, в частности, этих военных, которые незаконно находились на территории Украины, – она как раз нацелена на то, чтобы пользоваться людьми как щитом для достижения своих целей», – отметил Михненко.

Когда они выполняют свои задачи на чужих территориях, они максимально используют чужие людские ресурсы для достижения своих целей

Эксперт убежден: в таком нечеловеческом отношении к людям и есть одно из принципиальных отличий между Украиной и Россией. Михненко говорит: «Там людей не ценят. Ни своих, а уж тем более чужих. Поэтому, когда они выполняют свои задачи на чужих территориях, они максимально используют чужие людские ресурсы для достижения своих целей». Возможные жертвы среди мирных жителей и были одним из главных аргументов против штурма города украинской армией, говорит эксперт.

Его слова подтверждает и тогдашний исполняющий обязанности спикера АТО Алексей Дмитрашковский: «В Славянске находилось большое количество мирного населения. Разбрасывались листовки с вертолетов, где было написано, как выходить, как действовать, к кому обращаться при выходе… Штурм такого плана, который производился в тот момент, мог повлечь за собой намного больше жертв среди мирного населения, разрушения и нанесение ущерба».

​Почему боевикам дали уйти из Славянска?

Диверсант Гиркин говорит, что к началу июля 2014 года в украинской армии было многократное превосходство в силе и живой технике. У боевиков заканчивались боеприпасы, поэтому решили выходить. По словам Гиркина, окно для выхода было в 4 километра шириной, по полям. Выходили несколькими колоннами. Одну вооруженные силы Украины уничтожили.

Алексей Дмитрашковский рассказал: «Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. – ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», – говорит Дмитрашковский.

Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.

Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» – рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.

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