(Друкуємо мовою оригіналу)

Переход из весны в лето в Мариуполе прошел под знаком рыбного фестиваля GobyFest. На протяжении всех выходных территория мариупольского яхт-клуба «Азовсталь» стала для жителей города и местом отдыха, и импровизированным рестораном под открытым небом, и танцплощадкой. Но главным событием фестиваля стали соревнования по ловле азовского бычка.

Традиционный праздник азовского бычка в этом году трансформировался в GobyFest. Три дня на территории яхт-клуба «Азовсталь» жители города не только лакомились рыбными деликатесами от поваров местных ресторанов, слушали музыку и развлекались, но и соревновались. Главным событием фестиваля была, конечно же, рыбалка. Ведь Мариуполь – город не только металлургов и моряков, но и страстных рыболовов. Ловит рыбу здесь и новичок, и бывалый, и старик, и школьник, ловит на крутой спиннинг, и на дешевую самоделку, на особую приманку и даже на шнурок.

Ранним утром, когда город только просыпается, пирсы, волнорезы и берег в черте города заполнены любителями порыбачить. Но одно дело с пользой проводить время, а другое – соревноваться, да еще призы за это получать. Кто из рыбаков откажется от новенького спиннинга, оснастки для удочки или невероятного богатства в виде разнообразных приманок, грузил и крючков?

В этом году количество участников соревнований по спортивной ловле бычка немного поубавилось, но количество переросло в качество, говорят организаторы.

Команда молодеет. Видно, что молодежь не только сидит за планшетами и компьютерами

«С учетом, что соревнования перенеслись почти на июнь, участников было чуть меньше, чем прошлые шесть раз. Зато радует, что возраст участников уменьшается, команда молодеет. Видно, что молодежь не только сидит за планшетами и компьютерами, а приобщается к здоровому отдыху», – говорит главный арбитр соревнований Олег Дончев.

В нынешних соревнованиях GobyFestа приняли участие 30 человек разного возраста. Тот случай, когда и стар, и млад с одинаковым азартом боролись за призы. Самому юному рыбаку, семилетнему Артуру Какаяну удалось войти в тройку лидеров.

Это было тяжело. Это ж надо ловить, поджидать, а она срывалась. Жарко было. Я поймал 20 рыб, второе место занял

«530 килограмм поймал. Когда взвешивали – говорили. Все записывали и мы видели, что 530 килограмм. – Может 530 грамм все-таки? – спрашиваю. – Ну, да, грамм. Но это было тяжело. Потому что это ж надо ловить, поджидать, а она срывалась. Жарко было. Я поймал 20 рыб, второе место занял», – сказал юный рыбак и тут же дал совет: «Самое главное – выжидать рыбу, и как только клюет, надо сразу резко поднимать удочку, чтоб рыба прямо подлетала»

Учительница физкультуры местного лицея Зинаида Меркулова – лидер соревнований – говорит, что рыбы в Азове стало меньше, но, если постараться, хватит не только для кота.

Ловится бычок, пеленгас. Селява ловится, тюлька. Таранка ловится лучше всего

«Ловится бычок, есть судак, ой нет, пеленгас ловят. Селява ловится (Шемая азовская – рыба семейства карповых – ред.), тюлька ловится, таранки. Таранка ловится лучше всего, но она мелкая почему-то. Я сюда пришла и отдохнуть, и порыбачить. Поймала сегодня 650 грамм, 14 штук, но больших. Сейчас пойду себе ловить», – говорит участница соревнований.

А вот для пенсионерки Инны Дунай даже восемь пойманных бычков – уже победа. Удочку в руки она взяла недавно и пришла на соревнования не за призами, а за настроением.

Здесь главное – задор, очень хотелось поучаствовать. А еще настроение. То, что мы поймали уже не важно

«Здесь главное – задор, очень хотелось поучаствовать. А еще настроение. То, что мы поймали уже не важно (смеется). У кого-то и 20 бычков, у кого и больше. Для меня удача – это само время ловли бычка. А оно варьируется от 5-и утра до 10-и. В 10 часов бычок уже не ловится», – делится впечатлениями пенсионерка.

О спортивной ловле бычка знают не все горожане. Водитель маршрутки Иван говорит, что до недавнего времени главным праздником считался день рыбака и вспоминает, что в этот день даже из Донецка приезжали на него посмотреть.

«У нас праздновали день рыбака, это да. Телевидение приезжало. Тогда мало было телеканалов, это сейчас их много развелось, а раньше из самого Донецка приезжали. Праздник бычка – это в Бердянске, там даже памятник бычку поставили. У нас не праздновали, я не слышал», – говорит Иван.

Стоит отметить, что во время проведения соревнований ни один бычок не пострадал. По условиям турнира, вся пойманная рыба была отпущена в море. А что до участников, то все без исключения ушли с призами – такова была «фишка» этого сезона.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)