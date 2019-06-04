(Публікуємо мовою оригіналу)

3 июня в Славянск приехал Роман Шеремета. Личность этого украинца известна во всем мире. Он профессор, преподает в США. Романа признали лучшим молодым экономистом 2018 года. Именитый гость пообщался с преподавателями Донбасского педагогического университета о том, как сделать нашу страну успешной, и чему поучиться у системы высшего образования Соединенных Штатов.

Почему так: украинских экономистов ценят во всем мире, но экономика Украины стабильно в кризисе. Об этом мы спросили лучшего молодого экономиста мира 2018 года, украинца Романа Шеремету. Роман говорит, что отечественное экономическое образование действительно на высоком уровне. Но классных экономистов не всегда слышат те, кто принимает решения.

Мы знаем лучших экономистов мира, мы знаем нобелевских лауреатов, мы с ними сотрудничаем. Если бы это консолидировать

Вот что посоветовал чиновникам Роман Шеремета: «Совет очень простой для нашего министра финансов, министра экономики. У нас есть сумасшедший потенциал за границей: украинцы, которые еще себя позиционируют как украинцы, но являются экономистами ведущих мировых компаний. Мы знаем лучших экономистов мира, мы знаем нобелевских лауреатов, мы с ними сотрудничаем. Если бы это консолидировать. Сказать: ребята, мы можем оценить ваш потенциал, помогите нам в этих и вот в этих реформах. И если бы наши министерства так работали, я думаю, у нас была бы на порядок лучшая ситуация в Украине».

Экономить и инвестировать

«Украинцы – единственная нация в мире, которая освещает путь к уличному туалету последней моделью айфона». Эти слова художника Игоря Лильо Роман Шеремета считает яркой иллюстрацией украинской

ментальности. У украинца якобы нет денег на инвестиции, зато есть последняя модель телефона. Нам надо выработать привычку экономить. По мнению Шереметы, независимо от уровня доходов можно откладывать 20 процентов заработка. Но только не под матрас или в банку. Деньги должны «работать». А еще к экономическому росту ведет гражданская активность. Украинцам надо преодолеть принцип «моя хата с краю», отучиться покрывать любые нарушения закона и перестать винить государство или еще кого-то. Человек должен осознать личную ответственность за свою жизнь, – убежден Шеремета.

У Донбасса есть потенциал

Как же Украине стать успешной? По мнению Шереметы, нужно системно бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, проводить политические и правовые реформы. Но это не принесет результата без смены системы ценностей. Надо еще инвестировать в образование, учить критически мыслить, поднимать в обществе уровень доверия и гражданской активности, воспитывать моральные ценности.

Это как «отмазка»: все беды списывать на конфликт. Этого нельзя делать

Война на Донбассе – это не главная причина всех бед. Экономист Шеремета говорит: «Возьмите, например, Израиль, палестинский конфликт. То есть государство, которое в конфликте всю свою жизнь. С момента основания его хотят уничтожить. При этом всем это ведущая экономика мира, лучшая армия мира. Мы не можем говорить, что из-за конфликта. Это как «отмазка»: все беды списывать на конфликт. Этого нельзя делать. Хотя мы должны работать систематически для разрешения этого конфликта».

А чтобы экономика региона успешно развивалась, здесь необходимо создать условия для конкуренции. Вот что рассказал нам Роман Шеремета: «Мы должны создать в первую очередь средний бизнес. Когда ми имеем предпринимателей, которые создают новые предприятия, которые конкурируют между собой, какие-то инновации создают. Как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, и в производстве. И для этого весь потенциал есть», – уверен всемирно известный экономист.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).