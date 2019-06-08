Учасники українсько-російського діалогу вимагають негайно звільнити Сенцова та українських моряків

(Рубрика «Точка зору»)
Третій семінар комісії «Правда, справедливість і примирення між Росією та Україною, спільно з Європейським cоюзом» відбувся з 2 по 5 червня 2019 року в французькому місті Кан у рамках Нормандського форуму для миру. Семінар зібрав дослідників та представників громадянського суспільства з України, Росії та Європейського союзу і був був присвячений питанням верховенства права та ролі Європейського союзу в Росії та Україні. Семінар ухвалив підсумковий документ, адресований громадянському суспільству України, Росії та європейських країн.
Учасники семінару визнають, що:
– повага до норм міжнародного права, що ґрунтуються на загальних цінностях правосуддя та захисту прав людини, вимагає негайного припинення війни Російської Федерації в Україні.
– концепція «суверенності», заснована на розумінні нормативного права як співвідношення сил, яка просувається вищими представниками російської влади, суперечить принципам демократії, правової держави, справедливості і захисту гідності людини.
Учасники семінару рекомендують:
– не повертати права голосу Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи, доки вона продовжуватиме грубо порушувати норми міжнародного права, включаючи Європейську конвенцію з прав людини.
– підтримати резолюцію Європейського парламенту щодо європейського режиму санкцій у сфері порушення прав людини, ухвалену в березні 2019 року. Ця резолюція передбачає впровадження санкцій в дусі Закону Магнітського проти чиновників та олігархів, які порушують права людини.
– дотримуватися рекомендацій міжнародної організації Open Dialogue Foundation щодо ухвалення глобального закону Магнітського.
– створити постійно діючий Українсько-російський форум громадянського суспільства, в тому числі в інтернет-просторі.
Учасники семінару закликають:
– захищати цю концепцію демократії та верховенства права шляхом інтелектуального і етичного зміцнення європейських цінностей.
– розвивати політичну і просвітницьку діяльність, щоб зміцнити імунітет європейського суспільства до правого і лівого популізму, національного егоїзму і спроб деструктивно впливати на суспільну свідомість.
– переосмислити розуміння інформаційної безпеки, як ключового завдання для протидії гібридній війні.
– створити в рамках Ради Європи комісію «Правда, справедливість і примирення», метою якої було б виявлення та засудження злочинів тоталітарного комуністичного режиму і звільнення від імперської спадщини.
– привернути увагу професійних юристів і журналістів до необхідності створення дієвого механізму, який дозволяє притягати до юридичної відповідальності медіа і конкретних осіб, які створюють і поширюють фейкові новини з метою розпалювання расової, міжнаціональної, міжрелігійної та соціальної ворожнечі.
– розвивати механізми міжнародної цивільної і кримінальної відповідальності за незаконні дії і порушення міжнародних зобов’язань.
Учасники семінару вимагають:
– негайного звільнення Олега Сенцова, заарештованих українських моряків і всіх політичних в’язнів.
– створення єдиного реєстру під егідою Ради Європи для документування фактів порушення прав людини за образом і принципом реєстру, який існував у ФРН для документування злочинів у НДР.
Наш семінар і його учасники з України та з Росії сподіваються продовжити свою роботу зі встановлення справедливості та миру.
УЧАСНИКИ-ПІДПИСАНТИ СЕМІНАРУ:
Росія
1) Людмила Телень, журналіст
2) Микита Петров, історик, Асоціація «Меморіал», Москва
3) Анастасія Кириленко, російська журналістка, яка проживає в Парижі
4) Ігор Ейдман, російський соціолог, який проживає в Німеччині
5) Надія Кутепова, юрист, екологічний активіст із Челябінська, отримала політичний притулок у Франції
Україна
1) Євген Глібовицький, експерт з питань громадських ЗМІ в Україні, Київ
2) Костянтин Сігов, філософ, професор Києво-Могилянської академії
3) Отець Георгій Коваленко, філософ, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості (Київ), Православна церква України
Європейський cоюз
1) Паола Гаффуріні, керівник місії, Open Dialogue Foundation, Брюссель
2) Антуан Аржаковський, історик, співдиректор департаменту «Політика і релігії» Коледжу Бернардинців;
3) Борис Райтшустер, німецький письменник і журналіст, колишній кореспондент у Росії
4) Ніколя Тензер, політолог
5) Сесіль Вессьє, професор Ренського університету
6) Галя Акерман, письменник, журналіст
7) Жюльєн Веркей, економіст (Національний інститут східних мов і культур)
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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