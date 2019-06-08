Учасники українсько-російського діалогу вимагають негайно звільнити Сенцова та українських моряків

(Рубрика «Точка зору»)

Третій семінар комісії «Правда, справедливість і примирення між Росією та Україною, спільно з Європейським cоюзом» відбувся з 2 по 5 червня 2019 року в французькому місті Кан у рамках Нормандського форуму для миру. Семінар зібрав дослідників та представників громадянського суспільства з України, Росії та Європейського союзу і був був присвячений питанням верховенства права та ролі Європейського союзу в Росії та Україні. Семінар ухвалив підсумковий документ, адресований громадянському суспільству України, Росії та європейських країн.

Учасники семінару визнають, що:

– повага до норм міжнародного права, що ґрунтуються на загальних цінностях правосуддя та захисту прав людини, вимагає негайного припинення війни Російської Федерації в Україні.

– концепція «суверенності», заснована на розумінні нормативного права як співвідношення сил, яка просувається вищими представниками російської влади, суперечить принципам демократії, правової держави, справедливості і захисту гідності людини.

Учасники семінару рекомендують:

– не повертати права голосу Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи, доки вона продовжуватиме грубо порушувати норми міжнародного права, включаючи Європейську конвенцію з прав людини.

– підтримати резолюцію Європейського парламенту щодо європейського режиму санкцій у сфері порушення прав людини, ухвалену в березні 2019 року. Ця резолюція передбачає впровадження санкцій в дусі Закону Магнітського проти чиновників та олігархів, які порушують права людини.

– дотримуватися рекомендацій міжнародної організації Open Dialogue Foundation щодо ухвалення глобального закону Магнітського.

– створити постійно діючий Українсько-російський форум громадянського суспільства, в тому числі в інтернет-просторі.

Учасники семінару закликають:

– захищати цю концепцію демократії та верховенства права шляхом інтелектуального і етичного зміцнення європейських цінностей.

– розвивати політичну і просвітницьку діяльність, щоб зміцнити імунітет європейського суспільства до правого і лівого популізму, національного егоїзму і спроб деструктивно впливати на суспільну свідомість.

– переосмислити розуміння інформаційної безпеки, як ключового завдання для протидії гібридній війні.

– створити в рамках Ради Європи комісію «Правда, справедливість і примирення», метою якої було б виявлення та засудження злочинів тоталітарного комуністичного режиму і звільнення від імперської спадщини.

– привернути увагу професійних юристів і журналістів до необхідності створення дієвого механізму, який дозволяє притягати до юридичної відповідальності медіа і конкретних осіб, які створюють і поширюють фейкові новини з метою розпалювання расової, міжнаціональної, міжрелігійної та соціальної ворожнечі.

– розвивати механізми міжнародної цивільної і кримінальної відповідальності за незаконні дії і порушення міжнародних зобов’язань.

Учасники семінару вимагають:

– негайного звільнення Олега Сенцова, заарештованих українських моряків і всіх політичних в’язнів.

– створення єдиного реєстру під егідою Ради Європи для документування фактів порушення прав людини за образом і принципом реєстру, який існував у ФРН для документування злочинів у НДР.

Наш семінар і його учасники з України та з Росії сподіваються продовжити свою роботу зі встановлення справедливості та миру.

УЧАСНИКИ-ПІДПИСАНТИ СЕМІНАРУ:

Росія

1) Людмила Телень, журналіст

2) Микита Петров, історик, Асоціація «Меморіал», Москва

3) Анастасія Кириленко, російська журналістка, яка проживає в Парижі

4) Ігор Ейдман, російський соціолог, який проживає в Німеччині

5) Надія Кутепова, юрист, екологічний активіст із Челябінська, отримала політичний притулок у Франції

Україна

1) Євген Глібовицький, експерт з питань громадських ЗМІ в Україні, Київ

2) Костянтин Сігов, філософ, професор Києво-Могилянської академії

3) Отець Георгій Коваленко, філософ, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості (Київ), Православна церква України

Європейський cоюз

1) Паола Гаффуріні, керівник місії, Open Dialogue Foundation, Брюссель

2) Антуан Аржаковський, історик, співдиректор департаменту «Політика і релігії» Коледжу Бернардинців;

3) Борис Райтшустер, німецький письменник і журналіст, колишній кореспондент у Росії

4) Ніколя Тензер, політолог

5) Сесіль Вессьє, професор Ренського університету

6) Галя Акерман, письменник, журналіст

7) Жюльєн Веркей, економіст (Національний інститут східних мов і культур)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода