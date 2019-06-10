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10 Червень 2019, Київ 15:56
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 червня – карта

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 10 червня 2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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1 Мапа українською мовою

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