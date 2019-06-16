(Друкуємо мовою оригіналу)

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня впервые посетил Мариуполь. Его визит совпал с пятилетием освобождения города от российских гибридных сил. На самом параде президент не присутствовал, но, несмотря на плотный график, глава государства нашел время и для металлургов, и для военных, и для горожан. Владимир Зеленский посетил Мариупольский металлургический комбинат, морской порт, участвовал в открытии нового Центра ГСЧС по разминированию и пообщался с мариупольцами.

Первой локацией, которую посетил президент Украины Владимир Зеленский, был комбинат имени Ильича, где состоялось подписание договора с французской фирмой Air Liquide.​

Сегодняшнее подписание – важный сигнал. И для Украины, и для всего мира. Это сигнал всем странам – вам нечего бояться

Анонсируя свою предстоящую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Зеленский сказал: «Мы будем говорить об очень больших инвестиционных проектах в Украину. Сегодняшнее подписание – важный сигнал. И для Украины, и для всего мира. Это сигнал всем странам – вам нечего бояться. У нас потрясающие, достойные люди. У нас прекрасные предприятия и лучшая страна».

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, присутствующая на подписании, подчеркнула, что Мариуполь становится инвестиционно привлекательным городом.

Мариуполь становится все более привлекательным для инвесторов. Франция и Украина вместе будут идти вперед к новым замыслам и свершениям

«Отмечу, что это второй проект, который получил финансовую поддержку Франции. Первым был заем французского правительства, направленный на обеспечение населения Мариуполя питьевой водой. Участие в проекте с группой «Метинвест» демонстрирует нашу веру в способности вашего города. Несмотря на негативные последствия военного конфликта, Мариуполь становится все более привлекательным для инвесторов. Франция и Украина вместе будут идти вперед к новым замыслам и свершениям», – сказала Изабель Дюмон

Не остался без внимания вопрос экологии полумиллионного Мариуполя. Экоактивистам удалось передать президенту фото, где зафиксированы выбросы того самого комбината имени Ильича, где только что находился президент.

«Вопрос экологии будем держать на контроле. В течение трех лет завод пообещал устранить проблему», – сказал Владимир Зеленский.

Президент вместе с пограничниками вышел на катере в море, а бойцы морской охраны, Нацгвардии и СБУ продемонстрировали свои навыки взаимодействия на воде с использованием различных видов вооружения и военной техники. В акватории морского порта прошли показательные учения по освобождению захваченного морского судна.

Неофициальная часть визита Владимира Зеленского прошла в театральном сквере города на фестивале «Свободный Мариуполь» в общении с людьми. И закончилась пробежкой по фонтану.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)