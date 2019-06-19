(Друкуємо мовою оригіналу)

Кроме традиционных и популярных видов спорта, как футбол, хоккей и легкая атлетика, на Донбассе возрождают и почти забытые. Энтузиасты из Донецкой области расчистили 5 трасс для соревнований по мотокроссу. Эти гонки проводились еще до начала боевых действий, а в этом году местные гонщики и спортсмены из Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областей вновь соревнуются за Кубок Донбасса.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Зрелище не для слабонервных. Десятки мотоциклистов, разрезая воздух ревом моторов и поднимая клубы пыли, выезжают на старт. Впереди одна из самых сложных трасс открытого Кубка Донбасса – Аисты. На первом же подъеме авария. Из-за плохой видимости сталкиваются сразу 4 байка. Одного мотоциклиста с поломанной ногой увозит скорая. Маршрут слишком скоростной, говорят гонщики. Здесь надо дважды подумать, прежде чем повернуть ручку газа.

Трасса расположена недалеко от Дружковки. Ее восстановили в прошлом году. Время от времени здесь тренируются мотоциклисты. Дмитрий Шахматов модернизировал свой старенький байк самостоятельно. Мотокроссом увлекся несколько лет назад, с тех пор постоянно принимает участие в местных заездах. Хотя удовольствие не из дешевых, признается гонщик.

«В первую очередь, надо купить мотоцикл и модернизировать его. Потом форма, шлем, ботинки, экипировка. Все это дорого стоит. Не каждый себе может это все позволить. Я заработал, я позволил. Моя мама помогла мне в этом», – говорит юноша.

Чтобы быстро ездить, нужно много ездить, а чтобы много ездить, нужно много денег

​Алексей Шарамко приехал на Донбасс из Харькова. Мотокроссом он занимается почти 15 лет. Гонщик говорит, что большинство спортсменов-мотоциклистов – это любители. Выйти на профессиональный уровень очень сложно. Организованных клубов почти нет. Поэтому приходится всего добиваться самим. Если повезет, то удастся найти спонсоров и поехать на международные соревнования, но это бывает очень редко.

«Чтобы быстро ездить, нужно много ездить, а чтобы много ездить, нужно много денег. Эти деньги должны тратить родители. В противном случае просто взять негде. И это не только в Украине. Это так весь мировой мотоспорт построен. Сначала нужно зарекомендовать себя, а потом тобой уже заинтересуются, и, может, кто-то будет в тебя вкладывать», – говорит Алексей Шарамко.

Непросто и с трассами. Популярный некогда вид спорта почти забыт, а мотодромы заброшены. Их часто строили в небольших городах, где не хватало сил развивать футбол, хоккей или баскетбол. Если в Краматорске, Славянске, Дружковке или Покровске есть, где практиковаться спортсменам, то в соседнем Изюме Харьковской области две заброшенные трассы никто не восстанавливает, говорит байкер Дмитрий Величко. Поэтому вместе с друзьями ездят просто смотреть на соревнования.

«Трасса у нас в Изюме была еще в советское время и зимой мотокросс проводили. А сейчас уже заброшены. У нас две трассы было. Одна возле речки, а одна на окраине города. Теперь остается только смотреть. Город как бы периферийный, как и многие другие города. До этого до всего до спорта дело не везде доходит», – с горечью говорит мотоциклист.

В Покровске напротив – мотокросс любят и развивают. При поддержке местного горсовета даже организовали мотоклуб. Закупили несколько легких байков, форму и снаряжение. Но это, скорее, исключение из существующих обстоятельств. Областные соревнования проходят под эгидой федерации мотоспорта, но все равно собирают в основном любителей и ветеранов мотокросса. В таком виде и проходит нынешний открытый Кубок Донбасса.

Наш отец когда-то начал проводить «Кубок Донбасса», мы с братом продолжаем эту традицию

«Наш отец когда-то начал проводить «Кубок Донбасса», мы с братом продолжаем эту традицию. К сожалению, несколько лет их не было, этих соревнований, в связи с проведением АТО в нашем регионе. Вот сейчас возрождаем. Уже прошло два этапа: в Славянске, Мирнограде, вот это третий в Дружковке. В Бахмуте не получается, планируем Мариуполь и Доброполье», – говорит руководитель федерации Валерий Доценко.

Организаторы открытого Кубка Донбасса говорят, что из-за вооруженного конфликта турнир потерял много сильных спортсменов. Ведь привезти на соревнования через линию разграничения мотоциклы, экипировку и команду почти невозможно. Но байкеры верят, что рано или поздно открытый Кубок Донбасса оправдает свое название и объединит спортсменов по обе стороны линии разграничения.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)