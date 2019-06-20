(Друкуємо мовою оригіналу)

«Поруч» – так называется центр помощи ветеранам АТО и их семьям, который уже три года работает в Краматорске. Он появился благодаря инициативе ветеранов боевых действий на Донбассе при поддержке общественной организации Studena. Недавно Центр переехал в новое помещение. Чтобы сделать ремонт, нужны деньги. Где их взять? Чтобы раздобыть финансы для реконструкции и работы центра, активисты открыли кофейню.

Владимир Бабич – переселенец из Донецка. До войны занимался бизнесом, участвовал в автомайдане. Говорит, что после прихода в Донецк боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) мирная жизнь остановилась.

«Угроза жизни, конечно, чувствовалась, постоянно обстрелы, дополнительно все-таки моя патриотическая позиция, машину пытались забрать один раз. Комендантский час ввели дополнительно. Народные так называемые «республики», в которых о народе так переживают, что комендантские часы вводят», – вспоминает Бабич.

Зато в том же Краматорске с уходом боевиков мирная жизнь наладилась быстро. Поэтому Владимиру пришлось покинуть Донецк и перебраться в освобожденный город.

​«Свободное пространство для людей войны»

В Краматорске вместе с единомышленниками Владимир арендовал помещение и при поддержке общественной организации Studena организовал центр поддержки ветеранов АТО и их семей. Назвали центр – «Поруч».

Поражает то, что люди, находясь дома, в теплых квартирах, не понимают, что идет где-то война, где люди лишаются жизней, удобств

А военные действительно нуждаются в реабилитации. Житель Краматорска и участник боев на Донбассе Алексей вспоминает: «Я по себе чувствую: я приезжаю домой, и только через неделю прихожу в себя, в какую-то мирную жизнь, в какое-то мирное русло. Больше всего атошников, наверное, поражает то, что люди, находясь дома, в теплых квартирах, не понимают, что идет где-то война, где люди лишаются жизней, удобств. И все это для того, чтобы наша страна жила нормально».

Мысли Алексея продолжает координатор центра помощи Яна Говядова. По ее словам, хотелось бы больше усилий от государства в вопросах реабилитации и военнослужащих, и их семей.

Важно помочь этой семье друг друга снова узнать, восстановить близкие, дружеские отношения

«Часто бывает, что люди решают поменять вид деятельности, либо не сохраняется рабочее место за ним; получение льгот каких-то. Ну и, конечно, это вопрос сплоченности семейной что ли. То есть она долгое время была разорвана. Важно действительно помочь этой семье друг друга снова узнать, восстановить близкие, дружеские отношения», – говорит она.

Чтобы решить эти проблемы, а также помочь переселенцам, волонтеры и придумали центр помощи. Владимир Бабич говорит: «Это свободное пространство для ветеранов АТО, волонтеров, переселенцев. Свободное пространство для людей, которых зацепила война, героев войны, действующих людей войны».

Нуждающимся оказывали психологическую, юридическую поддержку, работал спортзал. Но постоянно нужны были деньги на аренду и хозяйственные расходы.

Социальная кофейня

В этой ситуации на помощь центру пришел все тот же участник боевых действий Алексей. Он безвозмездно передал Центру помощи «Поруч» личное помещение площадью более двухсот квадратных метров. Сейчас здесь идет ремонт: будет и большая комната с проектором, и спортзал. А с начала апреля работает кофейня.

Чем кофейня «Поруч» отличается от подобных заведений? Во-первых, для участников боевых действий здесь работают скидки. Во-вторых, есть изюминка и в самом приготовлении бодрящих напитков.

«Внедряем, скажем так, культуру питья кофейных напитков методом альтернативного заваривания прививать в Краматорске. Это модно, это современные технологии… Альтернатива – это заваривание в альтернативных емкостях по определенным технологиям», – рассказал Владимир Бабич.

Пока кофейня работает на самообеспечение и дополнительной прибыли не приносит. Денег хватает на оплату поставок и зарплату сотрудников. Но главная особенность кофейни в том, что это – социальный проект, его задача – обеспечивать деньгами работу центра помощи ветеранам. Ведь все проекты и занятия в центре – бесплатные.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)