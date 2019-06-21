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21 Червень 2019, Київ 16:09
Суспільство

21 червня – День літнього сонцестояння, попереду найкоротша у році ніч

Язичники вітають сили природи. Хортиця

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У 2019 році День літнього сонцестояння припав на 21 червня, а його точний астрономічний час – 18:55 за Києвом. Що таке сонцестояння та що протягом тисячоліть робили у цей день люди?

У році є два сонцестояння: зимове та літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня, і тоді люди переживають найкоротший день і найдовшу ніч.

Літнє сонцестояння наступає 20 або 21 червня. Це найдовший день у році, а за ним слідує найкоротша ніч.

Літнє сонцестояння настає тоді, коли нахил осі обертання Землі в напрямку Сонця досягає найменшого значення, а сонце навпаки – досягає максимально високої для спостерігача позиції.

У цей день настає астрономічне літо. Однак, насправді планета уже розвертається до зими, бо світлові дні поступово будуть коротшати, а ночі ставатимуть довшими.

Сонце встає над Кам'яною могилою.Україна
Сонце встає над Кам'яною могилою.Україна

Сила рослин і природи на користь людини

Люди завжди вважали ці дні особливими і наділяли їх містичним значенням.

На день літнього сонцестояння народи Європи влаштовували масові свята і проводили різноманітні обряди. Вважається, що у цей день рослини досягають максимуму цілющих якостей, а сили природи можуть очищати та оздоровлювати людей.

Слов’яни називали цей день по-різному: Коловорот, Духів день, Колосок, Ярилів день, Солнцекрес.

Люди запалювали вогнища, стрибали через них, скочували з гори великі палаючі коловороти, що імітували сонце. Також спалювали у вогнищі одяг хворих, бо вірили, що це знищить хворобу.

Стрибання через вогнища на Хортиці
Стрибання через вогнища на Хортиці

​Відунки (від слова відати – знати, з кореня «від» походить і пізніше слово – відьма) збирали трави, з яких потім готували різноманітні відвари, натирання, настоянки. Ними вони лікували людей протягом усього року.

Кельти вважали, що у цей день розквітає папороть, а хто знайде квітку папороті отримає все, чого забажає, а то і стане магом. Нічний похід за папороттю вважався дуже небезпечним, бо квітку папороті охороняли ельфи.

Вважається, що цілющі трави, зібрані у день Літнього сонцестояння лікують цілий рік
Вважається, що цілющі трави, зібрані у день Літнього сонцестояння лікують цілий рік

Що варто робити цього дня

Вважалося, що ті, хто зустрів світанок у День літнього сонцестояння, отримають оберіг від невдач та хвороб.

Люди, які народжуються у цей день, за народними віруваннями користуються заступництвом сонця та природи. А укладені у цей день шлюби мають бути міцними та щасливими.

Хортиця, 23 червня 2018 року
Хортиця, 23 червня 2018 року

Цього дня особливо треба дбати, щоб не на нанести шкоди природі, інакше вона буде мститися, вважають язичники.

Люди, які у це вірять, традиційно у цей день збираються на запорізькому острові Хортиця або на Кам'яній Могилі під Мелітополем.

Читайте ще: Старше за піраміди і Стоунхендж «місце сили». Таємниці Кам’яної Могили

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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