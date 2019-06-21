21 червня – День літнього сонцестояння, попереду найкоротша у році ніч

У 2019 році День літнього сонцестояння припав на 21 червня, а його точний астрономічний час – 18:55 за Києвом. Що таке сонцестояння та що протягом тисячоліть робили у цей день люди?

У році є два сонцестояння: зимове та літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня, і тоді люди переживають найкоротший день і найдовшу ніч.

Літнє сонцестояння наступає 20 або 21 червня. Це найдовший день у році, а за ним слідує найкоротша ніч.

Літнє сонцестояння настає тоді, коли нахил осі обертання Землі в напрямку Сонця досягає найменшого значення, а сонце навпаки – досягає максимально високої для спостерігача позиції.

У цей день настає астрономічне літо. Однак, насправді планета уже розвертається до зими, бо світлові дні поступово будуть коротшати, а ночі ставатимуть довшими.

​Сила рослин і природи на користь людини

Люди завжди вважали ці дні особливими і наділяли їх містичним значенням.

На день літнього сонцестояння народи Європи влаштовували масові свята і проводили різноманітні обряди. Вважається, що у цей день рослини досягають максимуму цілющих якостей, а сили природи можуть очищати та оздоровлювати людей.

Слов’яни називали цей день по-різному: Коловорот, Духів день, Колосок, Ярилів день, Солнцекрес.

Люди запалювали вогнища, стрибали через них, скочували з гори великі палаючі коловороти, що імітували сонце. Також спалювали у вогнищі одяг хворих, бо вірили, що це знищить хворобу.

​Відунки (від слова відати – знати, з кореня «від» походить і пізніше слово – відьма) збирали трави, з яких потім готували різноманітні відвари, натирання, настоянки. Ними вони лікували людей протягом усього року.

Кельти вважали, що у цей день розквітає папороть, а хто знайде квітку папороті отримає все, чого забажає, а то і стане магом. Нічний похід за папороттю вважався дуже небезпечним, бо квітку папороті охороняли ельфи.

Що варто робити цього дня

Вважалося, що ті, хто зустрів світанок у День літнього сонцестояння, отримають оберіг від невдач та хвороб.

Люди, які народжуються у цей день, за народними віруваннями користуються заступництвом сонця та природи. А укладені у цей день шлюби мають бути міцними та щасливими.

Цього дня особливо треба дбати, щоб не на нанести шкоди природі, інакше вона буде мститися, вважають язичники.

Люди, які у це вірять, традиційно у цей день збираються на запорізькому острові Хортиця або на Кам'яній Могилі під Мелітополем.

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