Україна презентує медіа-техно-арт проект на фестивалі Burning Man у США

Вікторія Гончаренко

Митці з України представлять національний арт-проект, що єднає медіа, технології та мистецтво, на одному з найбільших арт-об’єктів фестивалю Burning Man – піраміді PlayAlchemist. Вони презентують 7 авторських програм, які відображають головну тему фестивалю – метаморфози. Пізніше проект покажуть і в Україні.

Фестиваль незалежного мистецтва Burning Man із 1986 року проходить у пустелі Блек-Рок (штат Невада, США) наприкінці серпня. Українські митці вже не вперше презентують на ньому свою творчість, але цього року вперше представлятимуть масштабну національну програму.

Це стало можливим завдяки підтримці Українського культурного Фонду, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інформаційної політики України, Американського Дому та міжнародного кемпу PlayAlchemist.

Ми – сучасні, особливі, ми подолаємо труднощі

«Ми могли б представити на фестивалі, те що ми маємо собі на увазі, але в даному випадку ми врахуємо меседжі, які отримали від донорів. Йтиметься про те, що ми сучасні, особливі, у нас багато труднощів, але ми можемо їх вирішувати. Ми не створюємо образ жертви, а показуємо що ми на рівних», ‒ говорить один з авторів проекту Валерій Коршунов.

Організатори обрали медіа-арт, тому що саме цей вид мистецтва відбиває сучасне суспільство, яке переповнене інформацією, в якому складно заволодіти увагою.

Стандартним формам мистецтва, стає все важче, а нові форми мистецтва і технології медіа-арту доступні багатьом.

В розробці 7 дотичних до програми фестивалю авторських програм: алхімія і трансформація, єгипетські піраміди та їх символи, діджиталізація та оцифровування реальності, українська культура та розвиток сучасного арту, космос та вихід людини за межі й душа та її трансформація.

Ці програми будуть представлені на фронтальній частині піраміди й всередині.

Долучайтеся!

Організатори заходу запрошують кожного українського діджитал-митця долучитись до проекту. Це можна зробити, надіславши свої наявні або нові роботи, елементи яких будуть використані при створенні великого арт-об'єкта

За словами Валерія Коршунова деякі медіа художники не ідентифікуються себе так, вважають себе лише працівниками креативних індустрій.

«Медіа мистецтво ‒ поняття дуже широке. Це така парасолька під яким накопичується дуже багато напрямків. Ті люди які працюють в гейм-девелопменті, гейм-дизайні, теж медіа-художники, просто вони працюють в якійсь індустрії. Тому ми хочемо залучити якомога більше художників і тих хто вперше зіштовхнувся з медіа-артом. Дати їм шанс презентувати свою творчість, презентувати наших художників, бо вони дуже талановиті», ‒ розповідає Валерій Коршунов.

Команда проекту, яка представлятиме його на Burning Man ‒ 5 людей, троє з яких будуть опрацьовувати заявки й укладати в єдину програму. Всього до участі планують залучити понад 100 художників з України.

Організатори зазначають, що під час відбору будуть уникати оціночних суджень, оскільки лише автор має право називати свій витвір мистецтвом.

Відчути себе творцем

Одна з філософій Burning Man змусити кожну людину відчути себе творцем.

«Ми хочемо, щоб в Україні знали про своїх митців, які створюють арт-об'єкти у всьому світі. Нам дійсно є ким пишатися, ми хочемо щоб вони стали прикладом для наслідування для тих хто лише починає свій шлях: про те що не існує в сучасному світі меж, про те що ти можеш досягти будь чого. А найголовніше що ми живемо в країні можливостей де можна змінити своє життя. життя цілого суспільства і можливо цілого світу», ‒ продюсерка проекту Світлана Коршунова.

Всесвітня спільнота творців та учасників «Burning Man» керується 10-ма принципами участі у фестиваліі:

участь кожного,

відсутність реклами,

дарування,

спільна робота,

громадянська відповідальність,

радикальне самозабезпечення та самовираження,

не залишай слідів (тобто, залишати місце на якому вони перебувають в кращому стані ніж воно було до того),

залученість кожного учасника,

бути тут і зараз.

Це є невіддільна складова всього творчого процесу та частина історії події.

Методика відбору проектів, що будуть представлені в арт-програмах також керується цими принципам.