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23 Червень 2019, Київ 15:19
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 червня – карта

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 23 червня 2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
&nbsp;Мапа українською мовою &nbsp;
1  Мапа українською мовою

 
Мапа англійською мовою
2 Мапа англійською мовою

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