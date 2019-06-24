Люди створили екосквер на Донбасі. Цієї ночі його спалили

У Добропіллі Донецької області минулої ночі було знищене місце для творчості, створене силами громадськості – публічний простір в екостилі «Сквер 21». Про це повідомили його творці.

«Ми вклали душу в цей клаптик землі на Сході. У сквері проходили виставки, кінопокази, зустрічі місцевих. Він став окрасою Добропілля. Тиждень тому «Сквер 21» отримав 3 місце в номінації «Урбаністичний простір і ландшафт» на Ukrainian Urban Awards», – пише Євгенія Кулеба, волонтер і голова громадаської орагіназції «Місто-сад».

«Сквер 21» створили у Добропіллі в грудні 2018-го в рамках проекту «Місто-сад» змінює Схід: від Слов’янська до Маріуполя», що грантово фінансував USAID.

У «Сквері» проходили кінопокази, майстер-класи, виставки – загалом, як пояснювали автори-урбаністи, публічні простори – це платформи для гуртування громадянського суспільства, місця комфорту та інновацій у містах. «Такі публічні простори стають місцем зустрічі людей, вони вчаться один одному довіряти, працювати разом та відчувати за щось відповідальність», – розповідала куратор проекту Яна Брик.

Ось як «Сквер-21» виглядав до пожежі:

«Як мені відомо, Сквер 21 подобався місцевим жителям, там постійно відпочивала люди, робили фотосесії, крутили кіно під відкритим небом. На жаль, на сході не так багато місць, де людям безпечно та комфортно можна бути разом і радіти простим речам, зокрема і гарному простору.

Тепер там згарище», – написав активіст Владислав Самойленко.

Увечері 24 червня громада збирається на місці пожежі, щоб вирішити, як відновювати сквер.

Радіо Донбас.Реалії також збирається на цю зустріч. Побаченим – поділимось тут.