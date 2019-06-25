Україна готується до нової моделі енергоринку вже з 1 липня (огляд преси)

Україна готується до нової моделі енергоринку вже з 1 липня. Навколо цієї дати розгорнулися баталії: Кабмін – за, оточення президента – проти. Чия візьме в цій суперечці, чи призведе це до зростання тарифів, як українська атомка відрізає російську пуповину й куди «пішла» Калуська ТЕЦ, розповідає в «Газеті по-українськи» міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. Матеріал називається «Україна стає енергетично незалежною від Росії».

До сьогодні Москва мала поінформувати Міжнародний трибунал з морського права про виконання наказу щодо звільнення 24 українських моряків і трьох суден. А вже після 25 червня Росія як держава-правопорушник Конвенції ООН з морського права має бути готова до обмеження свободи навігації, права мирного проходу, права заходити в певні порти, попереджають експерти газети «День». Такі обмеження були б протиправними, якби не були санкціями, контрзаходами, тобто способом примусити державу виконувати її зобов’язання, наголошує видання.

Експерти «Газети по-українськи» коментують останні заяви Філарета щодо УПЦ КП. Так, релігієзнавець Олександр Саган вважає рішення Філарета на його соборі абсолютно неканонічними. 15 грудня 2018-го Київський патріархат самоліквідувався і став частиною ПЦУ добровільно, за згоди усіх присутніх. Жодної юридичної сили нинішні рішення Філарета теж не матимуть. Можливі позови до суду через майно. Але вони не мають перспективи. Жодна церква не є юридичною особою. Усіма статками володіють громади. Експерт зазначає, що не варто боятися, що Вселенський патріархат відкличе томос. Є чітко виписані підстави. Наприклад, якби церква пішла на пропозиції Філарета та почала змінювати статут, устрій ПЦУ. Тут же жодних порушень не відбувається. Просто один єпископ із України та два з Росії відділилися від Православної церкви України.

Росія живе від утопії до утопії. Утопія комуністичного раю на Землі померла у 1970-х роках. Після неї виникла нова – жити, як на Заході. Розшифровувалася так: якби не комуністичний режим, ми були б заможні, як США і Німеччина. Популярною ця утопія стала за часів Перебудови. Але комунізм завалився, а щастя не прийшло, констатує в «Газеті по-українськи» російський соціолог Ігор Ейдамн. Росіяни вирішили, що їх ошукали. Вони відмовилися від імперського статусу, а життя, як у міфічному «західному раю», не отримали. Тоді виникла нова утопія – реваншу. Ця агресивна і небезпечна утопія керує зовнішньою політикою Росії, вважає автор. Однак її популярність падає. Формується нова опозиційна: «прекрасна Росія майбутнього». Дзеркальна тій, що була під час Перебудови. Тільки тепер перешкодою для щасливого життя, «як на Заході», вважають не комуністичний лад, а режим злодіїв. За цією утопією майбутнє, констатує соціолог. Вона формуватиме громадські очікування. Добре, що спрямована на внутрішні, а не зовнішні цілі. Якщо її прихильники прийдуть до влади, Росія відмовиться від путінського курсу на війну.

«Голос України» започаткував серію матеріалів про готовність української об’єднаної команди та окремих атлетів у найвидовишнішому планетарному спортивному форумі – Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо наступного року. Про причини невдач українських спортсменів на минулих олімпійських іграх та про те, що заважає спортсменам підкорювати нові вершини Олімпу, йдеться з публікації «Чого боїться чи не знає президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка?»