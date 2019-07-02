Диво від чеських винахідників – фарба, яка очищує сама себе

Брудні стіни й фасади будинків – це все в минулому. Принаймні для Чехії. Місцеві науковці винайшли нанофарбу, яка здатна очищувати себе самостійно. Диво-матеріал почали використовувати всього кілька років тому. І за цей час ним встигли пофарбувати одне невелике чеське містечко. Окрім самоочищення, фарба має ще й бактерицидні властивості і може нейтралізувати сморід.

На одному з перехресть кільцевої дороги у Празі можна помітити незвичайну захисну стіну. На ній є кілька квадратних зон, які відрізняються за відтінком. Але якщо придивитись ближче, можна зрозуміти: різниця не у кольорі, а у кількості бруду.

«Чотири роки тому мої колеги вирішили пофарбувати стіну біля дороги, адже тут велика кількість машин, які щодня випускають у повітря токсичні речовини, що осідають на стінах вуличних фасадів», – розповідає Павел Малуш, працівник Асоціації промисловості нанотехнологів Чехії.

Всю стіну пофарбували звичайною фарбою. І лише декілька квадратів – нанопокриттям. За цей час основна частина огорожі забруднилась під дією бруду й токсичних речовин, що їх викидають машини. Зони, які вкрили нанофарбою, – лишились чистими. «Коли на цю поверхню у квадраті світить сонце, ультрафіолетове випромінення потрапляє на кристали оксиду титану, і починає відбуватися фотокаталітичний процес. Молекули шкідливих речовин просто знищуються», – продовжує Малуш.

Унікальне відкриття наноматеріалу ще в далекому 2003 році зробив науковець Ян Прохазка разом зі своїм сином. Вчені винайшли унікальний тип сполучення речовин, який дозволив створити нанокристали, що створюють бар’єр для шкідливих речовин. І, зрештою, здатні очищувати себе під дією сонячного світла (ультрафіолету).

Але до масового виробництва нанопокриття дійшло не так давно. В одному з дослідницьких центрів Праги, де фарбу виробляють, існує спеціальний цех для тестувань. «Ми використовуємо органічний пігмент, який є аналогом бруду. Накладаємо його на дощечку, з обох боків. Ось ця частина пофарбована нанофарбою, на ній ми і побачимо дію фотолітичного ефекту, в процесі якого бруд і буде розкладатися та зникати. Так само, як і атмосферний бруд, який осідає на фасадах будинків», – розповідає засновник компанії з виробництва нанофарби. Тест триває всього 30 хвилин. За цей час рідина, нанесена на дощечку із нанопокриттям, практично вся зникає.

Одним із перших місць, де фарбу вирішили випробувати у великому масштабі, стало місто Пасков, що неподалік чесько-польсько кордону. «В нашому регіоні чимало важкого промислового виробництва. Ще й із польської сторони повітря доносить різні шкідливі речовини. Тож штукатурка доволі швидко темніє», – розповів Радіо Свобода мер Паскова Петр Бадюра.

Одним із перших об’єктів тут пофарбували стіну й фасад місцевого замку. І за три роки, за словами Бадюри, вона лишилася такою ж: «Нам вдалося отримати первісний вигляд. Такими вони залишаться ще досить довго, і все завдяки нанопокриттю, який захищає їх від лишаю та бруду».

Однак, окрім косметичних властивостей, покриття ще й має бактерицидні. В одному з дитячих садочків Паскова його намастили на стелю. Через те, що фотокаталітичний процес відбувається лише під дією ультрафіолету, на стінах встановили додаткові лампи із цим випроміненням: «Ми влаштували дослідження, яке тривало рік. Ми спостерігали за кількістю хворих дітей у групі із звичайною стелею та у групі, де стеля була пофарбована спеціальним покриттям. Результати були разючими. У цій групі захворюваність виявилася значно нижчою».

​Окрім промислового використання, нанофарбі знайшли й більш популярне. Наприклад – нею фарбують домівки для домашніх улюбленців. Бо, окрім всього іншого, фарба здатна ще й нейтралізувати запах: «Це, наприклад, котячі туалети, стіни яких зсередини пофарбовані нашою фарбою, а також встановлена ультрафіолетова лампа. Тож, коли ваш улюбленець захоче скористатись туалетом, після нього не залишиться жодного неприємного запаху», – розповідає засновник компанії з виробництва фарби.

За словами винахідників, нанопокриття поки не користується особливою популярністю в Чехії. Натомість воно досить популярне за межами країни. Наприклад, такою фарбою вкрита стеля аеропорту у Лас-Вегасі. А маленька мрія компанії – пофарбувати Білий дім у Вашингтоні.