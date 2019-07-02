Як чехи економлять на ягодах. Європейський досвід «самозбору»

Не подобаються високі ціни на фрукти – можете придбати їх удвічі дешевше, але для цього зібрати їх доведеться самотужки. Традиція так названого «самозбору» неабияк популярна, зокрема, у Чехії. Нині у сезон полуниці люди замість того, щоб купувати ягоду у крамницях, беруть кошики і збирають її самі на спеціальних фермах. Охочих чимало!

Перше, що необхідно зробити, – вибрати найближчу до міста проживання ферму. Чехи зробили спеціальну мапу, де місця «самозбору» позначаються маленькими полуницями. Ми обираємо ферму, що за 30 кілометрів від Праги. О 8-й ранку двері ферми відкриваються, і на полиці виставляють фрукти і ягоди, зібрані працівниками господарства зранку. Водночас приносять невеличкі відерця для тих, хто піде збирати полуницю самотужки. Різниця в ціні суттєва.

Господар ферми Їржі Сікста володіє 20 гектарами, на яких і вирощує овочі та фрукти. Частину з цих полів віддає на «самозбір». Він каже, що навіть у такій простій справі, як збирання полуниці, люди інколи роблять помилки, які можуть зашкодити ягоді: «Стигла полуниця має темно-червоний колір. Важливо не сильно тиснути на саму ягоду. Необхідно переглянути її з усіх боків і нігтем передавити зелену гілочку».

Їржі розповідає: крім того, що ціна дешевша, люди приходять на його поля, щоб мати вибір: «Головна романтика в тому, що людина може скуштувати полуницю, зрозуміти, чи подобається вона їй на смак, і продовжити збирати. У магазині ж немає особливо вибору, вона купує те, що є».

Поки ми збираємо своє відерце, на поля починають приходити чехи з навколишніх містечок. Дехто з них прийшов уперше: «Ми тут сьогодні із чоловіком вперше. Я постійно чула з усіх кутів – самозбір, самозбір! Тож ми вирішили вперше спробувати. Так виходить значно дешевше. Не знаю, чи витримаю я довше, ніж годину. Хотілось би назбирати повні відерця».

Для когось же це справжня традиція – приїздять сюди щороку. У супермаркетах ягоди не купують: «Я віддаю перевагу збору полуниці, а не магазинам. Тут я бачу, що саме збираю. А полуниця в магазинах зовсім інша на смак, а тут – все, що назбираємо, те і з’їмо».

А є й такі, для кого збирання ягід – своєрідна медитація: «Тут сонячно і спокійно, для мене це певна медитація після міського шуму».

На «самозбір» одного відерця у нас пішло близько однієї години. Прямуємо із ним на ферму і уважно вдивляємось у ціни. Кілограм зібраної працівниками господарства полуниці коштує 100 чеських крон (116 гривень). Приблизно така ж ціна і в міських супермаркетах. Наше ж відерце вийшло на 2 кілограми, і заплатили ми за нього все ті ж 100 крон. Економія у 2 рази.

Окрім полуниці, до самозборів запрошують і під час сезону інших фруктів. Популярність таких ферм неймовірна. Власник ферми Їржі Сікста розповідає: інколи людям доводиться ставати в черги. Протягом сезону до його ферми навідуються в середньому 60 тисяч людей.