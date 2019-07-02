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02 Липень 2019, Київ 17:41
Суспільство

Як чехи економлять на ягодах. Європейський досвід «самозбору»

Якщо зібрати полуницю самотужки – купити можна вдвічі дешевше

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Не подобаються високі ціни на фрукти – можете придбати їх удвічі дешевше, але для цього зібрати їх доведеться самотужки. Традиція так названого «самозбору» неабияк популярна, зокрема, у Чехії. Нині у сезон полуниці люди замість того, щоб купувати ягоду у крамницях, беруть кошики і збирають її самі на спеціальних фермах. Охочих чимало!

Перше, що необхідно зробити, – вибрати найближчу до міста проживання ферму. Чехи зробили спеціальну мапу, де місця «самозбору» позначаються маленькими полуницями. Ми обираємо ферму, що за 30 кілометрів від Праги. О 8-й ранку двері ферми відкриваються, і на полиці виставляють фрукти і ягоди, зібрані працівниками господарства зранку. Водночас приносять невеличкі відерця для тих, хто піде збирати полуницю самотужки. Різниця в ціні суттєва.

У деяких мапах є спеціальний розділ, де вказані ферми, які дозволяють «самозбір»
У деяких мапах є спеціальний розділ, де вказані ферми, які дозволяють «самозбір»

Господар ферми Їржі Сікста володіє 20 гектарами, на яких і вирощує овочі та фрукти. Частину з цих полів віддає на «самозбір». Він каже, що навіть у такій простій справі, як збирання полуниці, люди інколи роблять помилки, які можуть зашкодити ягоді: «Стигла полуниця має темно-червоний колір. Важливо не сильно тиснути на саму ягоду. Необхідно переглянути її з усіх боків і нігтем передавити зелену гілочку».

Господар ферми Їржі Сікста показує, як правильно збирати полуницю
Господар ферми Їржі Сікста показує, як правильно збирати полуницю

Їржі розповідає: крім того, що ціна дешевша, люди приходять на його поля, щоб мати вибір: «Головна романтика в тому, що людина може скуштувати полуницю, зрозуміти, чи подобається вона їй на смак, і продовжити збирати. У магазині ж немає особливо вибору, вона купує те, що є».

Одне з полів, куди може прийти кожен охочий і зібрати полуницю
Одне з полів, куди може прийти кожен охочий і зібрати полуницю

Поки ми збираємо своє відерце, на поля починають приходити чехи з навколишніх містечок. Дехто з них прийшов уперше: «Ми тут сьогодні із чоловіком вперше. Я постійно чула з усіх кутів – самозбір, самозбір! Тож ми вирішили вперше спробувати. Так виходить значно дешевше. Не знаю, чи витримаю я довше, ніж годину. Хотілось би назбирати повні відерця».

Для когось же це справжня традиція – приїздять сюди щороку. У супермаркетах ягоди не купують: «Я віддаю перевагу збору полуниці, а не магазинам. Тут я бачу, що саме збираю. А полуниця в магазинах зовсім інша на смак, а тут – все, що назбираємо, те і з’їмо».

А є й такі, для кого збирання ягід – своєрідна медитація: «Тут сонячно і спокійно, для мене це певна медитація після міського шуму».

«Самозбір» ніхто з працівників господарства не контролює
«Самозбір» ніхто з працівників господарства не контролює

На «самозбір» одного відерця у нас пішло близько однієї години. Прямуємо із ним на ферму і уважно вдивляємось у ціни. Кілограм зібраної працівниками господарства полуниці коштує 100 чеських крон (116 гривень). Приблизно така ж ціна і в міських супермаркетах. Наше ж відерце вийшло на 2 кілограми, і заплатили ми за нього все ті ж 100 крон. Економія у 2 рази.

На фермі можна придбати ягоди, зібрані працівниками ферми. Але вдвічі дорожче, аніж із «самозбору»
На фермі можна придбати ягоди, зібрані працівниками ферми. Але вдвічі дорожче, аніж із «самозбору»

Окрім полуниці, до самозборів запрошують і під час сезону інших фруктів. Популярність таких ферм неймовірна. Власник ферми Їржі Сікста розповідає: інколи людям доводиться ставати в черги. Протягом сезону до його ферми навідуються в середньому 60 тисяч людей.

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