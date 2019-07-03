Україні потрібен квантовий стрибок (огляд преси)

Або Україна стане частиною того світу, який намагається вибудувати Путін, або зможе запропонувати світові нову філософію існування держави, наголошує в газеті «День» історик-міжнародник Руслан Гарбар. Він вважає, що національна ідея свідчить про амбіції певної держави (або про їхню відсутність), про те, чим ця держава може бути цікавою світовому співтовариству. Вона виступає головною носійною конструкцією, на якій формується модель держави – бачення України в майбутньому. Ці два компоненти становлять собою стратегію розвитку країни на далеку перспективу, визначають напрямок її розвитку. Його повинні притримуватись, йому мають відповідати конкретні дії державних органів, господарських суб’єктів, громадських організацій. Дописувач вважає, що в Україні відсутня національна ідея і модель держави, а отже – проблематично сформувати стратегію. Але ж і Кабінет міністрів, і міністерства складають плани, окремі секторальні плани навіть називаються «державною стратегією розвитку певної галузі на певний період». Все це разом і називають державною стратегією. Воно і логічно. Якщо немає дійсної, науково обґрунтованої стратегії, то щось же потрібно називати стратегією. І вирішення поточних справ, тобто тактику, назвали стратегією. Дописувач згадує слова китайського філософа Сунь Цзи: «Тактика без стратегії – це просто метушня перед поразкою». Заголовок статті – «Потрібен квантовий стрибок».

Так званий «режим припинення вогню» укотре цинічно порушений, констатує газета «Україна молода». Санітарний автомобіль ЗСУ, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу. Хоча обстріл медичного транспорту заборонено всіма міжнародними конвенціями. Разом iз водієм загинула військовий медик Ірина Шевченко. Видання пише, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступне знищення беззахисного санітарного автомобіля російськими окупаційними військами стало черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Вони за звичними для себе чекістсько-смершiвськими традиціями підло і цинічно б’ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного Хреста. Докладніше йдеться в статті «Полювання на рятівників».

Москва вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через закон про українську державну мову. Як пише газета «Україна молода», Кремль відчуває слабкість i некомпетентність нової української влади, тому намагається бити в особливо чутливі місця. Дивним (чи не зовсім) збігом обставин виявилася й заява керівника Офісу президента України Андрія Богдана про можливість запровадження на Донбасі російської мови як регіональної. Це той випадок, коли заяви української та російської сторін виявилися на диво синхронними, наголошує видання у публікації «Тягнути за язика».

Екологи і зоозахисники намагаються використати будь-який привід, щоби розповісти про наболілі проблеми всьому суспільству. Вибори – одна з таких можливостей, констатує газета «День». Екологічні організації вже не один рік аналізують, чи включили політичні партії або кандидати у президенти до своїх передвиборчих програм пункти про збереження лісів, боротьбу з наслідками кліматичних змін, про необхідність сортування відходів, відмову від будівництва ГЕС на Дністрі та інші питання. Зоозахисники підготували «Концепцію вигідного гуманного співіснування людей і тварин в українських містах». Ці пропозиції планують розіслати різним політичним силам зі сподіванням, що майбутній парламент триматиме в полі зору питання захисту міських тварин.