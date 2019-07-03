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В Луганской области 3-и сутки 12 горняков шахты «Горская» отказываются подниматься на поверхность. Они боятся, что после этого предприятие, находящееся в прифронтовой зоне, будет обесточено и впоследствии затоплено. Предпосылки для беспокойства у горняков есть – энергокомпания присылала предупреждение об отключении.

Виктор Выдыш – один из работников шахты «Горская», которые остаются под землей. Он работает на этой шахте с 1981 года. Долгое время был ГРОЗом, а сейчас – председатель независимого профсоюза горняков шахты. Говорит, что решили остаться под землей, узнав о планах энергетической компании полностью обесточить предприятие. По его словам, это приведет к затоплению выработок, и фактически к уничтожению шахты. Само предприятие находится в прифронтовой зоне. И является едва ли не единственным местом для работы большинства жителей.

Все зависят от шахты. Другого предприятия у нас нет

«20 тысяч человек лишатся возможностей к существованию. Если брать по предприятию, то у нас где-то 7 тысяч работников (речь идет не только о шахте «Горская», но и еще о 3 шахтах, которые входят в объединение «Первомайскуголь», – ред.). У каждого работника есть семья. И все они зависят от шахты. Другого предприятия у нас нет. От этого зависит жизнь города. Если нет градообразующего предприятия, значит, нет города», – говорит Виктор Выдыш.

Добыча угля на шахте не ведется еще с 12 июня. Тогда энергетики начали ограничивать электроснабжение, и предприятие перешло на откачку воды и проверку выработок на загазованность, рассказывает директор шахты Дмитрий Одинцов. А 1-го июля энергетики вовсе планировали обесточить все предприятие. И шахтеры из-за этого остались под землей. Сказали, что если энергетики собираются топить шахту, то пускай топят вместе с ними.

​Деньги стараемся направлять на зарплаты, а на электроэнергию не остается – директор шахты

Проблемы же с энергетиками начались после событий 2014 года. Из-за боевых действий шахта перестала работать стабильно. Денег на оплату электроэнергии не хватало, и накопилась задолженность. Сейчас вступил в силу новый закон о рынке электроэнергии. Угольщики должны найти себе поставщика, но из-за долгов не могут.

А на предоплату денег нет. И никто с нами не заключает договор

«Теперь чтобы заключать договоры с кем-то, то условие договора такое – сначала предоплата, а потом вам поставка электроэнергии. А на предоплату денег нет. И никто с нами не заключает договор из-за этого», – говорит Дмитрий Одинцов.​

Никто с ними не хочет заключать договор из-за того, что они не платят – энергетики

Ранее электроэнергию на шахту поставляло госпредприятие «Региональные электрические сети». Но после изменений в законодательстве, предприятие утратило такую возможность.

С 1 числа они не могут получать электроэнергию вообще

«Мы не можем их взять потому, что мы не поставщик. Мы оператор системы распределения. Это по новым правилам энергорынка. А с 1 числа они не могут получать электроэнергию вообще. Из-за этого вся катавасия. Потому, что у них нет договоров», – говорит директор Луганского филиала предприятия «Региональные электрические сети» Николай Решетняк.

Пока подача электроэнергии на шахту, хоть и в ограниченном объеме, но продолжается. Что же делать дальше – не знают ни на шахте, ни в энергокомпании. Ждут решения Кабмина.

Тем временем, горняки собираются находиться под землей пока не получат гарантии, что их предприятие не будет обесточено.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).