Як проводять звичайні вечори жителі відрізаного від України Луганська? Картинками вечірнього міста і роздумами про зміни, яких зазнало вуличне життя, ділиться автор «Записок з окупації» (серія Радіо Донбас.Реалії).

(Друкуємо мовою оригіналу)

– Кинотеатр «Мир» всегда был местом встречи луганской молодежи на восточных кварталах города. На площади у кинотеатра аккуратно высаживали цветы на клумбах, работал фонтан. Сюда приходили мамочки с колясками, влюбленные пары обнимались на лавочках, а дети катались на скейтах и роликах из-за удобного покрытия. Школьники перед киносеансами бегали за снеками в супермаркет «Алые паруса» и прятали их на входе в кинотеатр, чтобы не запалили.

Сейчас возле «Мира» не так многолюдно. Сеансов гораздо меньше, чем до войны, по одному в день на каждый фильм. Кинолент мало и выходят они с опозданием.

Сейчас в прокате американская мелодрама «В метре друг от друга», мультфильмы «Волшебный парк Джун», «Три богатыря и наследница престола», семейный фильм «Дамбо», боевики «План побега 3», «Зов волка» и пропагандистские фильмы российского и местного производства «Донбасс. Окраина» и «Ополченочка». Стоимость билета -100-150 рублей (40-60 грн).

У кинотеатра стоит пивной ларек, так что атмосфера теперь соответствующая.

Как ни странно, но луганский парк Горького в Камброде после захвата города преобразился. До 2014 года это был почти разваленный и заброшенный прогулочный сквер. Теперь его отремонтировали: заасфальтировали аллею, облагородили клумбы, поставили беседку, установили детскую площадку и пешеходные мостики.

Но особых развлечений в парке нет. Чтобы прокатиться на аттракционах, поесть шашлык, чебуреки, луганчане как и раньше ездят в парк 1 Мая. По словам местных жителей, мороженое в городе стоит порядка 18 рублей (7 грн), но «есть это невозможно».​

Ну а дальше идем на центральную артерию города – улицу Оборонную. Около восьми тридцати вечера. Никто не гуляет...

Город «живет» примерно до 20:00. После можно увидеть лишь единичные машины и несколько людей, которые задержались на работе. Транспорт прекращает курсировать около 21:00, магазины закрываются около 20:00, а местные жители предпочитают уже за пару часов до начала комендантского часа быть дома (действует с 23:00). Такси с 22.00 до 23:00 работают по двойному тарифу. Ночью такси стараются не работать – штрафуют.

Нет, это не подворотня, а самый центр. Отель «Луганск»

Небольшой торговый центр на Оборонной:

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