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5 июля города северной части Донетчины празднуют пятую годовщину освобождения от боевиков российских гибридных сил. В Славянске активные жители организовали инсталляцию с боеприпасами и визитками Яроша, а чиновники провели митинг и открыли памятный стенд погибшим на Донбассе славянцам.

​5 июля 2014 года – памятный день для жителей Славянска. Одни встречают его с радостью, другие – с сожалением по ушедшим боевикам. И для тех, и для других Алексей Юков, руководитель «Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм», организовал экспозицию. Здесь и гильзы, и тубусы от гранатометов, и даже две расстрелянные и сгоревшие машины, в которых пропагандисты «русского мира» нашли «несгораемые» визитки Яроша. Алексей говорит, что теперь эти автомобили будут экспонатами выставок, посвященных боям в Славянске, Иловайске, Дебальцево и других городах.

Сколько жертв было, какой кошмар творился, и как можно было в таком ужасе в принципе выжить. И люди выжили

Для чего все это показывать людям? Вот что отвечает Алексей Юков: «А для того, чтобы люди вспомнили, что война – она близко. И чтобы они вспомнили, какой ценой была закончена эта война в Славянске. Сколько жертв было, какой кошмар творился, и как можно было в таком ужасе в принципе выжить. И люди выжили, солдаты выжили».

А вот что вспоминает Алексей о событиях пятилетней давности: «Для меня освобождение было каким-то очередным мародерством со стороны местных жителей. Кто-то тянул мешки, сумки, сахар, хлеб, какую-то видеоаппаратуру. У людей не было ни хлеба, ни еды, зато на баррикадах лежали огромные тюки хлеба, который уже «зацвел». И вот тела вот так вот погибших валялись на Ямполе, валялись неподалеку от Славянска. И они валялись по месяцу, по два, по три, и они были никому не нужны».

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Один из посетителей выставки – Вадим. Он переселенец из Красного Луча Луганской области. Вадиму тоже есть что вспомнить о начале войны: «У меня мой кум, не буду называть фамилию и регалии, в тот момент мне звонил и говорил, что они освободили город Луганск, осталось буквально произвести «зачистку»… но почему-то поступила команда отступить и сдать город».

Сейчас Вадим живет в Славянске. И настроение у него не праздничное. Он говорит: «Шестой год я не могу голосовать на местном уровне. Я почему-то в своей родной стране являюсь каким-то изгоем, который лишен даже права голоса. Так же я с наступлением этой войны лишился квартиры, работы, лишился здоровья. Лишился всего, чего мы желаем людям во всякие знаменательные дни. Государство полностью повернулось к Европе, а к нам ..опой».

«Была команда дать «зеленый коридор» им»

В центре Славянска мы встретились с людьми, которые освобождали город. Боец батальона имени Кульчицкого с позывным «Батя» рассказал, что воевать в то время приходилось с разными противниками: были и казаки, и чеченцы, которые кричали «Аллах акбар!», были и российские офицеры. Военные увидели Славянск разрушенным, зато оценили качественные оборонительные сооружения боевиков.

«Батя» говорит, что он и его побратимы знали о выходе колонны боевиков из Славянска, но не могли тогда на это повлиять, потому что были в другом конце города. Сейчас, говорит он, понятно, что об этом знало командование. Но оно позволило боевикам покинуть город. Об этом говорит и Алексей, житель Лиманского района. Он освобождал Славянск в составе Национальной гвардии, получил ранение.

Была команда дать «зеленый коридор» им. Многих это не устраивало

Алексей вспоминает: «Это, как говорится, не нам было решать. Мы выполняли, как говорят, боевые задачи и команды высшего командования. Мы не могли нарушать, потому что есть субординация. Была команда дать «зеленый коридор» им. Многих это не устраивало, потому что парней много погибло, и хотели все, чтобы на этом со всем покончить. Но была команда не трогать. Парни дали коридор, и они спокойно себе ушли. Но я считаю, что это была ошибка».

Когда войска вошли в город, многие жители были сильно напуганы, вспоминает Алексей: «Славянск тогда был немного диким. Потому что одни боялись, другие были агрессивно настроены, что приехали фашисты, приехали бандеровцы убивать, приехал какой-то «Правый сектор». А я говорю: я не видел никакого «правого сектора». Приехали ребята, которые хотят, чтобы был мир, согласие, и чтобы Украина была единой».

Также ко дню освобождения в Славянске организовали митинг. Минутой молчания почтили память земляков, погибших на Донбассе. Это Игорь Гришин, Андрей Ременюк, Николай Колосовский, Роман Напрягло, Олег Бойцов и Сергей Майборода.